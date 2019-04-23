معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به خبرنگار مهر گفت: نشر شاهد با ۲۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور خواهد داشت که از این میان ۲۰ عنوان کتاب چاپ نخست هستند. افزون بر این، حدود ۶۰ عنوان کتاب در سال ۱۳۹۷ منتشر شد که شماری از این آثار نیز چاپ مجدد بوده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن کاویانی‌راد، با اشاره به ارائه ۴۲ کتاب نیز ویژه گروه سنی کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب یادآور شد: ۱۵ عنوان از این تعداد، از مجموعه «قصه فرماندهان»، ۵ جلد، از مجموعه ترکش‌های لغزنده و ۵ جلد نیز از مجموعه حکایت سرداران به چاپ مجدد رسیده است.

وی با بیان این‌که غرفه نشر شاهد با برپایی دو نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب کودک و رونمایی از تازه‌ترین کتاب‌های حوزه ایثار و شهادت، می‌کوشد حضوری فعال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داشته باشد، افزود: در آئین رونمایی از ۱۴ عنوان کتاب تازه نشر شاهد رونمایی خواهد شد.

به گفته کاویانی راد، در این آئین از مجموعه «وصیت‌نامه کامل شهدای استان خراسان رضوی دفتر اول و دوم»، «وصیت‌نامه کامل شهدای استان چهارمحال و بختیاری»، «وصیت‌نامه کامل شهدای استان کردستان، دفتر دوم»، «فرهنگ اعلام شهدای تهران بزرگ جلد ۱ تا ۳»، «یک خط زندگی»، «مهرنگاران»، «آخرین زره پوش»، «پازل»، «رستگاری در جزیره»، «وصیت‌نامه کامل شهدای البرز، دفتر اول» در نمایشگاه رونمایی می‌شود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره دیگر برنامه‌های نشر شاهد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توضیح داد: آثار انتشارات شاهد با ۲۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد. همچنین نویسندگانی که آثاری از نشر شاهد به چاپ رسانده‌اند، در غرفه این انتشارات حضور خواهند یافت. افزون بر این، نرم‌افزار «تفال به وصایای شهیدان» که در سال‌های گذشته با استقبال مواجه بود، در این دوره نیز فعال می‌شود.

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و غرفه نشر شاهد در شبستان اصلی، سالن خانلری فعال خواهد بود.