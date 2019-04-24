ضرورت تحرک فیزیکی کارمندان پشت میزنشین

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با مدل سازی آماری فعالیت فیزیکی و نشستن در برابر گزارش مرگ حدود ۱۵۰ هزار شرکت کننده ۴۵ سال به بالا دریافتند فعالیت فیزیکی زیاد، برای افرادی که مدت طولانی می‌نشینند مهم است.

«امانوئل استاماکیس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه سیدنی، در این باره می‌گوید: «کاهش مدت زمان نشستن می‌تواند شروع خوبی باشد اما کافی نیست.»

وی در ادامه می‌افزاید: «مطالعه ما نشان می‌دهد مدت زمان نشستن با مرگ زودهنگام به هر دلیلی و مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی در گروه‌های با حداقل میزان تحرک جسمی مرتبط است. منظور از حداقل فعالیت جسمی، تحرک کمتر از ۱۵۰ دقیقه در هفته در قالب فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید است.»

به گفته وی، «به عنوان مثال، افرادی که بی تحرک هستند و بیش از ۸ ساعت در روز می‌نشینند در مقایسه با افرادی که حداقل یک ساعت در روز فعالیت فیزیکی داشته و کمتر از ۴ ساعت در روز می‌نشینند ۱۰۷ درصد بیشتر با ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی مواجه هستند.»

ورزش کردن شیوه خوبی برای تحرک داشتن است، اما تنها روش نیست. به گفته محققان، پیاده روی سریع، بالارفتن از پله‌ها و دوچرخه سواری می‌توانند برخی از فرصت‌های روزانه ما برای تحرک داشتن باشند.