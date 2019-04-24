به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت، با بیان اینکه آمریکاییها از روز دوشنبه تبلیغات جدیدی را برای فشار بر ملت ایران آغاز کردند، گفت: البته آمریکاییها اقدامات جدی خود را از اردیبهشت پارسال و مقدمات آن را از دی ماه ۹۶ شروع کرده بودند و هر روز هم یک اقدام خلاف قانون در عرصههای بینالمللی، سیاسی، تبلیغاتی و بویژه اقتصادی برای فشار علیه ملت ایران انجام میدهند.
وی با تأکید بر اینکه آمریکا تا به امروز در صحنه بینالمللی، منطقهای، سیاسی و تبلیغاتی در اقدامات خود ناموفق بوده، اظهار داشت: آمریکاییها در صحنه اقتصادی نیز به اهداف مورد نظر موردشان نرسیده و نخواهند رسید، البته طبیعی است که با فشارهای خود مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کنند، اما ملت ایران به خوبی میدانند که در مقابل اقدامات غیرقانونی متجاوزین، راهی جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد.
با چاقوکش مذاکره نمیکنیم
رئیس جمهور تصریح کرد: ما همواره مرد مذاکره و دیپلماسی بوده همانطوری که مرد جنگ و دفاع هستیم مذاکره در صورتی میسر است که همه فشارها برداشته شده، از اقدامات غیرقانونی خود عذرخواهی کنند و احترام متقابل وجود داشته باشد. بدون تردید قبول خواسته فرد چاقوکشی که به زور و به دروغ به دنبال مذاکره است، مطمئناً به جایی نخواهد رسید و ما با فرد چاقوکش و فرمول چاقوکشی مذاکره نمیکنیم و قبول چنین مذاکرهای به معنای ذلت و تسلیم است.
روحانی با تأکید بر اینکه مردم به خوبی آگاه باشند که آمریکا به هیچ عنوان آمادگی برای مذاکره ندارد، تأکید کرد: اصلاً چنین نیست که برخی تبلیغ میکنند طرف آمریکایی، برای مذاکره آمادگی دارد، آمریکا اصلاً برای مذاکره آمادگی ندارد و اعمالی که انجام میدهد برای شکست ملت ایران است و قصد دارد، دومرتبه به ایران بازگردد.
باید آمریکا را از اقدامات ظالمانه خود پشیمان کنیم / راهی جز ایستادگی وجود ندارد
وی با تأکید بر اینکه در اولین اقدام باید آمریکا را از اقدامات غیرقانونی و ظالمانه خود پشیمان کنیم، گفت: باید در مقام عمل ثابت کنیم که آمریکاییها اشتباه کرده و محاسباتشان غلط است و هر زمان که به اشتباه محاسباتی خود پی بردند و حاضر شدند از طریق منطق و استدلال مشکلات را حل کنند ما برای این کار آمادگی داریم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز راهی جز ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز وجود ندارد، خاطر نشان کرد: به متجاوزی که میخواهد قدم به قدم ملت ایران را تحت فشار قرار دهد، باید بفهمانیم که مسیر غلط و نادرستی را انتخاب کرده است.
روحانی با اشاره به واقعه طبس در پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹، گفت: در این روز بزرگ خداوند متعال به آمریکاییها نشان داد که ملت ایران تنها نیست. خداوند در قرآن کریم و در سوره احزاب میفرماید: «در آن هنگام که دشمنان به سراغ شما آمدند ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریان و فرشتگانی که آنها را نمیدیدید و به این وسیله آنها را در هم شکستیم.» و دقیقاً در بیابان تفتیده طبس شاهد تحقق این آیه شریفه بودیم و باید خداوند را شاکر باشیم.
وی اضافه کرد: حادثه طبس واقعاً معجزه بزرگ الهی بود که در آن طراحی بسیار پیچیده نظامی آمریکاییها در هم شکست و این از شکستهای کمنظیر آمریکا در دنیا بود و به واسطه آن آمریکا در سطح تاریخ و دنیا بیآبرو گردید.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آمریکاییها از حادثه طبس درس عبرت نیاموخته و پس از آن به کودتا و تحریک صدام علیه ایران اسلامی اقدام کردند و در همه آنها با شکست مواجه شدند و در ۴۰ سال گذشته نیز هر روز به توطئه جدیدی علیه ملت ایران دست زدهاند و همواره با شکست مواجه شده و باز هم در توطئههای خود شکست خواهند خورد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در همه این توطئهها ملت ایران ایستادگی، مقاومت و فداکاری کردند و همواره نیز شاهد رحمت، عنایت و نصرت الهی بودیم و امروز نیز قطعاً چنین خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه آمریکا با همه توان خود قادر نیست بازار نفت جهان را در مشت خود قرار دهد، تأکید کرد: آمریکاییها در این زمینه تصور غلطی دارند.
وی با اشاره به اینکه امروز از روابط بسیار خوبی با اکثر همسایگان خود برخوردار هستیم، اظهار داشت: تنها یکی دو کشور وجود دارند که آنها نیز باید متوجه اعمال و رفتار خود باشند. عربستان و امارات باید بدانند که وجود و بقایشان در سایه تصمیم خردمندانه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. چنانچه سران نظام اسلامی و بزرگان کشورمان و مقام معظم رهبری و مرحوم آیتالله هاشمی تصمیمات دقیقی را در مقطعی که صدام به کویت حمله کرد، نگرفته بودند امروز اثری از این کشورها وجود نداشت.
رئیس جمهور افزود: زمانی که صدام قصد داشت به کویت حمله کند از ما خواست یا کمک کرده و یا سکوت کنیم و تصمیم صدام صرفاً گرفتن کویت نبود و در نامهای که به مرحوم هاشمی نوشته صراحتاً اعلام کرده که در خلیج فارس ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک خواهیم داشت و این نشان میدهد که صدام علاوه بر کویت به دنبال اشغال عربستان، عمان، امارات و قطر هم بود.
هشدارهای روحانی به امارات و عربستان / بقای خود را مدیون ایران هستید
روحانی خطاب به عربستان و امارات افزود: صدام در آن مقطع مدام پیامها و درخواستهای متعددی ارسال میکرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس را اشغال خواهد کرد و شما نیز بیایید شریک شوید. لذا کار بزرگی را که حاکمیت خردمندانه جمهوری اسلامی ایران در آن شرایط کرد، نباید فراموش کنید.
«خوبی را با بدی پاسخ میدهید؟» یادتان رفته بقای شما در برابر توسعه طلبی صدام، مدیون تصمیم خردمندانه ایران است.
وی خاطر نشان کرد: این جمهوری اسلامی ایران بود که عربستان را نجات داد و اگر تصمیم دیگری در آن مقطع گرفته بودیم، چه بسا امروز اثری از عربستان و امارات وجود نداشت.
رئیس جمهور اضافه کرد: اولین کشوری بودیم که حمله صدام را به کویت حتی قبل از عربستان و امارات و شورای همکاری خلیج فارس محکوم و بیانیه صریح و قاطعانهای در این زمینه منتشر کردیم.
روحانی خاطر نشان کرد: امروز هم ما بودیم که تروریستها را در منطقه شکست دادیم اگر چه ملتهای منطقه مقاومت و ایستادگی کردند اما اگر حمایت جمهوری اسلامی ایران نبود چه بسا شکست تروریستها امکانپذیر نبود، لذا ما چنین خدماتی به منطقه کردهایم و کشورهای منطقه باید ممنون ایران باشند.
دوران ترامپ به پایان خواهد رسید
وی گفت: شما که وجودتان در سایه جمهوری اسلامی ایران است، چطور به ترامپ میگوئید که اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانید ما آن را جبران خواهیم کرد؟ آیا از تبعات این حرف خود آگاه هستید و میدانید که این به معنای دشمنی صریح با ملت ایران است؟ آیا نمیدانید که دوران ترامپ به پایان خواهد رسید و ما ماندگار هستیم و به عنوان همسایه در طول سالیان طولانی در کنار هم خواهیم بود؟ بهتر است به فکر دوستی دائمی در منطقه باشیم.
رئیس جمهور خطاب به عربستان و امارات، افزود: جمهوری اسلامی ایران حق حیات بر گردن شما دارد و این دروغ نیست و یک تعارف و یا شعار نیست. ما بودیم که نگذاشتیم کشور شما از بین برود و بر شما مسلط شوند، چطور امروز با دشمنان ما همکاری میکنید؟
به صفر رساندن صادرات نفت ایران امکان پذیر نیست
روحانی، تصور ترامپ در به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تصریح کرد: این کار امکانپذیر نیست و ما به روشهای مختلف نفت خود را به فروش خواهیم رساند و آمریکا با اینگونه اقدامات خود به تمام ملتهای جهان و همه شرکتهای نفتی دنیا و حتی به ملت خودش ظلم میکند.
وی خاطر نشان کرد: اگر در آمریکا با مشکل داخلی مواجه هستید و گزارش بازرسی برایتان مشکل ایجاد کرده و از طرف کنگره تحت فشار بوده و در مسیر استیضاح قرار دارید، نباید با فشار به ملتهای منطقه و ملت بزرگ ایران به دنبال حل مشکلات داخلی خود باشید و این راهی که انتخاب کردهاید، غلط است و روز به روز منزویتر خواهید شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: ملت ایران در کنار مقام معظم رهبری دولتمردان و نیروهای مسلح و همراه با همه کشورهای منطقه و کشورهای دوست از این مشکل عبور خواهد کرد اما بدانید راهی که انتخاب کردهاید نادرست و غلط است.
روحانی گفت: برخی از کشورهای همسایه نیز بدانند که حرفها و اقداماتی که مرتکب میشوند در تاریخ ثبت خواهد شد و در آینده ملتهای خودتان آنها را محکوم خواهند کرد. ملت ایران در طول تاریخ به شما خوبی کرده و شما خوبی را با بدی پاسخ میدهید و این با منطق برادری و همسایگی سازگار نیست.
وی تصریح کرد: شما میدانید که جمهوری اسلامی ایران قدرت اصلی منطقه است و اگر اراده دیگری داشته باشد از آن استفاده میکند، لذا راهی را انتخاب کنید که به نفع ملتهای منطقه و جهان و به نفع بازار باشد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: نهایت اقدامات غیرقانونی که آمریکاییها به دنبال آن هستند، ایجاد آشوب در خیابان است، اما با اینگونه اقداماتی که مرتکب میشوید اگر هم کسی معترض باشد وقتی ببیند دشمن شمشیر به رخ ملت ایران کشیده است، معلوم است که با آن همراهی نخواهد کرد و اختلاف خانوادگی را کنار میگذارد.
روحانی گفت: ملت ایران در بلیّه طبیعی از جمله سیل با یکدیگر متحد شدند و در بلیّهای که شما به دنبال ایجاد آن هستید نیز متحدتر خواهند بود و ما در تحریم و فشار متحدتر و همدل خواهیم بود.
دولت باید بیش از همیشه به مردم خدمت کند
وی گفت: امروز بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و همه وزرای اقتصادی باید تلاش کنند فشار دشمن را به خودشان بازگردانند و از بار فشار بر دوش مردم بکاهند و این کار کاملاً امکانپذیر است.
رئیس جمهور گفت: امروز روزی است که مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح باید بیشتر از گذشته به دولت کمک کند و دولت نیز باید بیش از همیشه در کنار مردم بوده و به آنها خدمت کند.
روحانی خاطر نشان کرد: باید در برابر تحریم آمریکا، تسهیل اقتصادی، تولیدی و صادراتی را در پیش بگیریم و با این کار میتوانیم تحریم را بشکنیم، امروز بایستی شرایط را برای تولید و اشتغال تسهیل سازیم و این کار امکانپذیر است به شرط اینکه همه در کنار هم قرار بگیریم.
وی تصریح کرد: امروز میتوانیم همه شرایط موجود را به فرصت خوبی برای توسعه کشور و رفع مشکلات تبدیل کنیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی وزرا و مسئولین نظارتی و تعزیراتی برای رفاه مردم و رساندن کالا به دست مردم با قیمت عادلانه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
روحانی تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند که از شرایط کنونی به خوبی عبور خواهیم کرد و هیچگونه نگرانی برای آینده نداشته باشند؛ از اینگونه تهدیدات زیاد بوده اما به فضل الهی از آن عبور کرده و به اهداف بلند ملت ایران دست خواهیم یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز با قدردانی از صبوری و بینش بالای مردم کشورمان در حادثه اخیر سیل، گفت: اگر چه مردم در این حادثه خسارتهای سنگینی متحمل شده و خانه و اثاثیه زندگی و مراکز تولیدی خود را از دست دادند، اما کاملاً با متانت و بردباری مطالبات به حق خود را مطرح میکنند.
باید سیل را به بازار بزرگ تحرک و اشتغال تبدیل کنیم
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مطمئن هستم که با ترتیبات جدیدی که وزارت کشور به عنوان فرماندهی قرارگاه بازسازی و نوسازی در کنار سایر دستگاهها اتخاذ کرده، میتوانیم زندگی مردم سیلزده را به شرایط مطلوبی برسانیم و نه تنها خانههایشان بازسازی شود بلکه شرایط به مراتب بهتری از لحاظ محل سکونت و فضای شهری داشته باشند.
روحانی با قدردانی از همه دستگاههای دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای عمومی غیردولتی و مردمی که در حادثه اخیر تلاش دارند تا زندگی مردم به روال عادی برگردد، گفت: باید سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن را به بازار بزرگ تحرک و اشتغال تبدیل کنیم.
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