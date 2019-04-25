پوتین: کره شمالی برای مذاکره ضمانت های بین المللی می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در جریان مذاکره با رهبر کره شمالی اعلام کرد برای احیای مذاکرات شش جانبه بین‌المللی با کره شمالی نیاز است تا همه طرف‌ها به پیونگ یانگ تعهدات و تضمین‌های لازم را بدهند.

به گفته رئیس جمهور روسیه، کره شمالی نیازمند ضمانت‌هایی برای حفظ امنیت و حاکمیت خود است و برای خلع سلاح هسته‌ای باید اول اعتمادسازی کامل برای پوینگ یانگ صورت گیرد.

پوتین به این موضوع نیز اشاره کرده که رهبر کره شمالی خواهان عاری سازی کره از تسلیحات اتمی است اما پیش از آن نیاز به تضمین‌های ویژه دارد.

ولادیمر پوتین همچنین افزود که کیم جونگ اون از او خواسته است تا ترامپ را در جریان مذاکرات فعلی قرار دهد.

رئیس جمهور روسیه در ادامه از مذاکرات فعلی با کره شمالی ابراز رضایت کرد و گفت در این مذاکرات درباره تحریم‌ها، موضع آمریکا و خلع سلاح هسته‌ای روابط دوجانبه، رابطه با آمریکا و عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای گفتگو صورت گرفته است.