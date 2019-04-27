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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۴۳

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی تاکید کرد؛

نقش ماما در ترویج فرزندآوری و زایمان طبیعی

نقش ماما در ترویج فرزندآوری و زایمان طبیعی

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با اشاره به نقش ماماها در تشویق و ترویج فرزندآوری و زایمان طبیعی، گفت: تأمین سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگی از دیگر نقش‌های ماما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا خسروی، روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی مامایی با تاکید بر استفاده از ظرفیت ماما ها و ایجاد فضای مناسب برای نقش آفرینی ماما ها در تأمین سلامت مادران باردار، افزود: در دنیای امروز برای هر زن یک ماما نیاز است و هر ماما، فاصله بین مرگ و زندگی برای صدها مادر هستند.

مشاور وزیر در امور مامایی با اشاره به نقش ماما ها در تشویق و ترویج فرزند آوری و زایمان طبیعی، گفت: تأمین سلامت خانواده و اصلاح سبک زندگی از دیگر نقش‌های ماما است.

وی به حضور پررنگ ماما در شرایط بحرانی مثل زلزله کرمانشاه و سیل اخیر در برخی مناطق کشور اشاره کرد و افزود: در سیل خوزستان، ماما ها در جستجوی مادران باردار به منظور ارائه خدمات درمانی و بارداری بودند.

کد مطلب 4601258

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