هند و چین به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید در ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرده که دیگر معافیت‌هایی که برای واردات نفت از ایران به ۸ کشور اعطا کرده بود را تمدید نخواهد کرد؛ در حالیکه تحلیل‌گران و دانشگاهیان در مصاحبه با اسپوتنیک پیش‌بینی کردند که چین و هند به این خواسته ترامپ، تن در نخواهند داد.

آدام نی، محقق امور چین در دانشگاه ماکواری سیدنی، می‌گوید: چین واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد و علی‌رغم فشارهای آمریکا به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد و اولین و مهم‌ترین دلیل این امر آن است که چین، اقدامات آمریکا بر ضد ایران را یک‌جانبه و به ناحق می‌داند.

احتمالاً پکن سعی می‌کند راهی پیدا کند که از سوی واشنگتن هم مورد قبول باشد، به ویژه در شرایطی که چین و آمریکا در حال مذاکره برای متوقف کردن جنگ تجاری پر خسارت خود هستند.

این محقق می‌گوید: مقامات چینی با توجه به روابط دیرینه خود با تهران، نمی‌خواهند زیر فشارهای آمریکا سر خم کنند.

او اضافه کرد: واردات نفت از ایران، بخشی کوچک اما قابل‌توجه از واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد.

توماس دانل، تحلیل‌گر و مشاور گلوبال انرژی سیستم، گفت: حدود ۶ درصد از نفت چین، توسط ایران تأمین می‌شود.

این تحلیل‌گر گفت: چین خواهان تضمین منابع تأمین انرژی خود است و در شرایطی که کشورهای خلیج فارس نتوانند به علت بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، نفت خود را صادر کنند، کاری از دست این کشور ساخته نخواهد بود؛ در عین حال اگر آمریکا بتواند در تلاش خود برای فشار آوردن به عربستان و امارات متحده عربی برای تضمین نفت چین موفق باشد، شاید چشم بادامی‌ها با تحریم‌های آمریکا همکاری داشته باشند.

جیمز ویلیامز، رئیس دابلیوتی‌آرجی اکونومیکس که تخصص او تحلیل داده‌های تولید و قیمت نفت و گاز است، گفت: نیو دهلی، علی‌رغم تحریم‌های آمریکا به خرید نفت خود از ایران ادامه خواهد داد.

او گفت: در گذشته، تحت تحریم‌های دوره اوباما، آنها به خرید نفت از ایران ادامه دادند و احتمالاً این بار هم همین کار را خواهند کرد؛ ضمن اینکه من فکر می‌کنم در نهایت، کار آنها به تهاتر نفت با کالا بیانجامد.

وی در پاسخ به اینکه آیا رد کردن درخواست آمریکا برای قطع واردات نفت از ایران، به روابط واشنگتن و نیو دهلی آسیب خواهد زد یا خیر؟ گفت: من اطمینان دارم که روابط این دو کشور تغییری نخواهد کرد.

او ادامه داد: اما در مورد چین ممکن است فشارهای آمریکا منجر به کاهش واردات نفت از ایران یا حتی قطع آن شود.