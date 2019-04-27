به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، با تبریک ایام ماه معظم شعبان و با اشاره به جایگاه دیوان عالی کشور در نظام قضائی تصریح کرد: نظارت دیوان، یک نظارت تشریفاتی نیست بلکه کاملاً واقعی است و آنچه که در قانون اساسی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور آمده است، اطلاق دارد.

رئیس قوه قضائیه، احیای ظرفیت‌های دیوان عالی کشور با محوریت سرعت و دقت در رسیدگی‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: اصل و اساس همواره بر کیفیت رسیدگی‌ها در کلیه مراحل است و این امر به ویژه در دیوان عالی کشور و نسبت به پرونده‌هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه‌دار کرده است، باید مورد توجه جدی باشد.

ضمن قدردانی از تلاش‌های قضات دیوان، تاکید می‌کنم که رسیدگی خارج از نوبت به این قبیل پرونده‌ها، عین عدالت است و به هیچ عنوان خلاف عدالت نیست.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش و جایگاه دادسرای دیوان عالی کشور در نظارت بر دادسراها نیز گفت: حضور دادیاران دادسرای دیوان در محاکم، نباید یک حضور تشریفاتی تلقی شود زیرا قانونگذار برای تبیین موضوع در تصمیم‌گیری‌های قضائی بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آنچه باید قضات دیوان عالی کشور در مورد آن حساس باشند، تکرار بی‌دقتی‌هاست. این امر به هیچ عنوان از سوی محاکم پذیرفته نیست و اگر قضات دیوان با چنین مواردی برخورد کردند، باید آسیب‌ها را شناسایی کنند تا این آسیب‌ها از طریق آموزش یا نهایتاً دادسرای انتظامی قضات، حل شود. بنابراین صرف نقض آرا نباید مد نظر باشد بلکه توجه به موارد بی دقتی برای رفع آسیب‌ها از ضروریات است.

آیت‌الله رئیسی گفت: اگر میزان نقض آرای محاکم در دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند، باعث افتخار و نشان‌دهنده کارآمدی محاکم، روزآمد شدن آنها و تسلطشان بر مسائل قضائی خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر ضرورت حضور افراد خبره و آشنا به قضا در محکمه، این امر را ضامن رعایت موازین در جریان تحقیقات، صدور حکم و تصمیمات قضائی دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که به اتقان آرای محاکم کمک می‌کند، قرار دادن آرا در مرئی و منظر حقوقدانان، فقها، نخبگان و صاحب‌نظران است که با رعایت برخی موازین می‌توان این کار را انجام داد.

آیت الله رئیسی، تداوم سلامت در دیوان عالی کشور و حفظ سلامت این مجموعه را امری بسیار مهم دانست و افزود: حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در همه جا مورد تاکید و در دیوان عالی کشور بصورت مضاعف مورد تاکید است. البته قضات برجسته و صاحب تجربه، خود این نظر را دارند و بنده هم به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضائی تاکید می‌کنم که حفظ سلامت امری بسیار مهم و رکنی است که می‌تواند صحت عمل را در مجموعه قضائی کشور تضمین کند.

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: اتقان آرا، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که در برنامه تحول دستگاه قضائی پیش‌بینی کرده‌ایم. تحقق این امر، نیازمند سازوکارهایی است که ان‌شاءالله با همت والا و دقت نظرهای ارزشمند قضات دیوان عالی کشور، این سازوکارها به فعلیت درخواهد آمد و شاهد اتقان هرچه بیشتر آرا خواهیم بود.

آیت‌الله رئیسی، دیوان عالی کشور و دادسرای دیوان عالی را ضامن اجرای موازین شرعی و قانونی در محاکم و دادسراها دانست.