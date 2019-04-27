به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده لرستان با صدور احکامی برای اعضای آن از سوی استاندار لرستان ایجاد شد.

هشت دبیر برای کمیته‌های قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده لرستان تعیین شدند.

سید موسی خادمی استاندار لرستان طی حکمی «احمد مرادپور» معاون امور عمرانی استانداری لرستان را به عنوان دبیر کمیته بازسازی و نوسازی و همچنین جانشین استاندار در قرارگاه، «محمد موحدپور» سرپرست معاونت توسعه مدیریت را به عنوان دبیر کمیته برآورد تخصیص و تعیین خسارات، «بهرام رشیدی نیا» مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری را به عنوان دبیر کمیته تبلیغات، اطلاع رسانی و فرهنگی و «گودرز امیری» معاون امور اقتصادی را به عنوان دبیر کمیته پیگیری مصوبات تعیین کرد.

همچنین «قاسم ولی زاده» سرپرست معاونت سیاسی به عنوان دبیر کمیته امور اجتماعی، بهداشتی و مشارکت‌های مردمی، «قدرت ولدی» مدیرکل بازرسی به عنوان دبیر کمیته نظارت و بازرسی، «کامبیز پورسیف» مدیرکل فناوری اطلاعات به عنوان دبیر کمیته فناوری اطلاعات و «غلامرضا آقامیرزایی» مدیرکل مدیریت بحران به عنوان مسئول دبیرخانه قرارگاه از سوی استاندار لرستان تعیین شدند.