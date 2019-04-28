  1. سلامت
  2. بهداشت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۶:۰۵

تحقیق جدید نشان می دهد؛

افزایش مصرف مشروبات الکلی در بین زنان باردار آمریکایی

افزایش مصرف مشروبات الکلی در بین زنان باردار آمریکایی

باوجودی که نوشیدن مشروبات الکلی در طول بارداری برای نوزاد مضر و خطرناک است، اما یک زن از هر 9 زن باردار آمریکایی مشروبات الکلی مصرف می کند و این رقم در حال افزایش هم است.

به گزارش خبرنگار مهر، این گزارش مبتنی بر داده‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بیش از ۶۸۰۰ زن آمریکایی در رده سنی ۱۸ تا ۴۴ سال بوده است.

طبق گزارش پژوهشگران مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا، نرخ مصرف مشروبات الکلی در زنان باردار در آمریکا نسبت به دهه گذشته افزایش داشته است.

«کلارک دنی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «غلظت بالا الکل در خون زنان باردار بخصوص برای مغز جنین در حال رشد خطرناک است.»

در حقیقت نوشیدن مشروبات الکلی در طول بارداری تأثیرات منفی بر نوزاد دارد که از آن جمله می‌توان به نقایص نوزاد از زمان تولد در رابطه با سیستم عصب مرکزی، مشکلات رفتاری و اختلال در رشد فکری اشاره کرد. نوشیدن در زمان بارداری همچنین احتمال مرده زایی و سقط جنین را افزایش می‌دهد.

کد مطلب 4601946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها