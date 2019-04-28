افزایش مصرف مشروبات الکلی در بین زنان باردار آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، این گزارش مبتنی بر داده‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بیش از ۶۸۰۰ زن آمریکایی در رده سنی ۱۸ تا ۴۴ سال بوده است.

طبق گزارش پژوهشگران مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا، نرخ مصرف مشروبات الکلی در زنان باردار در آمریکا نسبت به دهه گذشته افزایش داشته است.

«کلارک دنی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «غلظت بالا الکل در خون زنان باردار بخصوص برای مغز جنین در حال رشد خطرناک است.»

در حقیقت نوشیدن مشروبات الکلی در طول بارداری تأثیرات منفی بر نوزاد دارد که از آن جمله می‌توان به نقایص نوزاد از زمان تولد در رابطه با سیستم عصب مرکزی، مشکلات رفتاری و اختلال در رشد فکری اشاره کرد. نوشیدن در زمان بارداری همچنین احتمال مرده زایی و سقط جنین را افزایش می‌دهد.