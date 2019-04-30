حمید باوفا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استارت تیم کشتی فرنگی جوانان از اوایل سال با حضور در تورنمنت بین المللی گرجستان زده شد، اظهار داشت: برنامه‌های ما برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و سپس مسابقات جهانی آغاز شده اما فاصله زمانی اندک بین این دو رویداد مهم بین المللی باعث شده تا ما به فکر بهترین راهکار و تدبیر در ارنج تیمی باشیم.

وی تصریح کرد: به همین دلیل در نظر داریم با رویکرد فنی و شناخت دقیق از توان بچه‌ها در برخی از اوزان با یک ملی پوش در رقابتهای آسیایی و جهانی شرکت کنیم. ضمن اینکه در برخی از اوزان هم نفرات متفاوتی را در ترکیب تیم‌های اعزامی به این دو رویداد خواهیم داشت.

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان ادامه داد: در مجموع کار بسیار سختی را در دو میدان آسیایی و جهانی پیش رو داریم، چراکه نتایج درخشان و مطلوب بچه‌های ما در میادین بین المللی رسمی و مهم باعث شده تا تمامی رقبای اصلی با حساسیت و ریزبینی خاصی به آنالیز تیم ایران بپردازند. مطمئن باشید عملکرد تمامی فرنگی‌کاران ما زیر ذره بین حریفان قرار دارد که همین موضوع باعث خواهد شد کار بسیار سختی را در میادین آتی پیش رو داشته باشیم.

باوفا در پایان خاطر نشان کرد: نقطه قوت فرنگی‌کاران ما این است که این بچه‌ها علاوه بر انگیزه و توان بالای فنی، به خوبی می‌دانند در تیم قهرمان جهان حضور دارند و با تمام وجود به این مساله واقفند. در نتیجه با روحیه و توان روحی بسیار بالایی به میدان می‌روند، چون می‌دانند در ترکیب بهترین تیم جهان کشتی می‌گیرند و باید از این جایگاه دفاع کنند.