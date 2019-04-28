سامانه ملی هشدار سیل در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، محمد مسعود تجریشی، رئیس کارگروه تخصصی مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی در شورای عالی فضایی گفت: راه اندازی سامانه ملی هشدار سیل در کشور یک نیاز و اولویت است و کارگروه مدیریت بلایای شورای عالی فضایی، در این باره لایحه جامع مدیریت بلایا را تدوین خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این راستا نیاز سازمانهای مختلف از طریق نمایندگان آنها در کارگروه جمع آوری و تجمیع خواهد شد تا مانع از انجام فعالیتهای موازی در این راستا شویم.
تجریشی مشخص شدن حوزه اختیارات و وظایف دستگاههای اجرایی عضو کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت بلایای طبیعی و هماهنگیهای لازم در هنگام بحران را از دیگر الزامات این بخش دانست.
در جلسه کارگروه استفاده از فناوری فضایی در مدیریت بلایای طبیعی، گزارشی از فعالیتهای سازمان فضایی ایران در خصوص سیل اخیر در کشور و نحوه همکاری با سازمانهای بین المللی برای دریافت تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا ارائه شد.
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