اجرای طرح ضربتی ساماندهی متکدیان از فردا آغاز می شود

مهدی آقابراری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این طرح به منظور پاکسازی سطح شهر از وجود متکدیان در آستانه سال جدید اجرا می شود و نیروی انتظامی ، بهزیستی ، شهرداری های مناطق ، کمیته امداد امام خمینی و فرمانداری کرج در اجرای این طرح مشارکت می کنند.

رئیس ستاد ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی کرج افزود: طرح مذکور امسال با جدیت بیشتری نسبت به سال های گذشته پیگیری می شود و تا زمان پاکسازی کامل شهر از وجود متکدیان استمرار دارد.

آقابراری خاطر نشان کرد: در کرج حدود 100متکدی در نقاط مختلف مشغول به فعالیت هستند و این ستاد کار شناسایی آنها را انجام داده و به زودی از سطح شهر جمع آوری می شوند.

وی تصریح کرد: جمع آوری متکدیان کار آسانی است اما ساماندهی آنها مهم تر و نیازمند اعتبار و امکانات ویژه و تعریف شده است در غیراین صورت جمع آوری آنها کار عبث و بیهوده ای است و هیچ گاه آمار متکدیان را در سطح شهر به صفر نمی رساند.

رئیس ستاد ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی کرج یادآور شد: در حال حاضر دو سوله برای نگهداری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی مهیا شده اما این امر همکاری ارگانهای شهری را می طلبد.

به گزارش مهر ، در طول اجرای این طرح ماموران نیروی انتظامی با لباس ها و خودروهای شخصی وارد عمل می شوند و تمامی متکدیان ایرانی ، غیرایرانی ، کودکان خیابانی ، دختران فراری ، کودکان کار و افراد معتاد بی خانمان را جمع آوری می کنند.