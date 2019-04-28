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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۱:۳۲

واکنش وزارت خارجه آمریکا به مصاحبه ظریف

واکنش وزارت خارجه آمریکا به مصاحبه ظریف

سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا به مصاحبه وزیر خارجه ایران با «فاکس نیوز» واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مورگان اورتگاس» (Morgan Ortagus) سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مصاحبه «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران با «فاکس نیوز» در پیامی توئیتری در ادعایی مضحک مدعی شد: عجیب نیست که ظریف که خود را استاد حقوق بشر خوانده و سخنگوی نظام خشن ایران است، به ایالات متحده می‌آید تا از آزادی‌هایی که از مردم ایران دریغ می‌شود، بهره مند شود.

سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: عجیب این است که هنوز هم بعضی افراد به این ریاکار توجه می‌کنند.

این در حالیست که «جان بولتون» پیرامون مصاحبه «محمد جواد ظریف» گفته بود: این سخنان مضحک و اظهارات تبلیغاتی و ارائه اطلاعات غلط است. سیاست رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران پیش از آنکه من به دولت ملحق شوم کاملاً شفاف بوده و این سیاست اعمال حداکثر فشار بر ایران برای تغییر رفتارش است و فکر می‌کنم که این سیاست تأثیر گذار خواهد بود.

کد مطلب 4602912

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