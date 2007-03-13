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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

/ در دیدار جمعی از مدیران مسئول نشریات دانشجویی و یک نماینده مجلس عنوان شد /

ابراز نگرانی فعالان نشریات دانشجویی از استعفای خرمشاد

ابراز نگرانی فعالان نشریات دانشجویی از استعفای خرمشاد

جمعی از فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دیدار با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگرانی خود از احتمال استعفای محمد باقر خرمشاد را ابراز کردند.

عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "نمایندگان نشریات دانشجویی دانشگاه جهت انتقال انتقادات خود در خصوص تحدید فضای نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با شهریار مشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دیدار داشتند." 

پویان محمودیان یادآور شد : "در این دیدار نسبت به برخی آیین نامه هایی که نشریات دانشجویی را از نظر وضعیت مالی به مخاطره می اندازد، انتقاد شد."

این فعال دانشجویی اظهار داشت: "در این دیدار در خصوص احتمال استعفای محمد باقر خرمشاد از معاونت فرهنگی وزارت علوم ابراز نگرانی شد."

کد مطلب 460413

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