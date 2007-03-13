ابراز نگرانی فعالان نشریات دانشجویی از استعفای خرمشاد

عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "نمایندگان نشریات دانشجویی دانشگاه جهت انتقال انتقادات خود در خصوص تحدید فضای نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با شهریار مشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دیدار داشتند."

پویان محمودیان یادآور شد : "در این دیدار نسبت به برخی آیین نامه هایی که نشریات دانشجویی را از نظر وضعیت مالی به مخاطره می اندازد، انتقاد شد."

این فعال دانشجویی اظهار داشت: "در این دیدار در خصوص احتمال استعفای محمد باقر خرمشاد از معاونت فرهنگی وزارت علوم ابراز نگرانی شد."