اعزام ۲۴۰۲ مبلغ به شهرهای خراسان رضوی در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صاحبقرانی صبح سه شنبه در نشست خبری در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: رسالت اصلی این اداره در حوزه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی است لذا در این راستا در ماه رمضان پیش رو ۲۴۰۲ مبلغ به شهرهای استان اعزام خواهند شد.
وی افزود: توانمند سازی این مبلغان بخش دیگری از اقدامات مهم این نهاد است و در این راستا همایش طلایه داران ولایت در ۲۳ شهرستان استان با حضور طلاب مبلغ برگزار میشود که همایش محوری آن در مشهد و با سخنرانی تولیت آستان قدس برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: اهتمام ویژه ای برای تبیین بیانیه گام دوم در برنامهها مد نظر است لذا ۳۳۱ جلسه تبیین مبانی قرآنی بیانیه گام دوم در استان برگزار خواهد شد و تقویت روحیه امید به آینده نیز که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز است در برنامههای تبلیغی مد نظر است.
وی گفت: تشکیل پایگاههای تفسیر و تدبر در قرآن کریم با محوریت سوره احزاب با تشکیل ۱۴۰۰ حلقه تفسیری نیز از دیگر برنامههای ماه رمضان است و ۵۰ پایگاه محوری تفسیر در استان با حضور اساتید شاخص و ائمه جمعه برگزار میشود.
صاحبقرانی تاکید کرد: برگزاری همایش و مسابقه قرآنی برای حافظان و اعطای مدرک رسمی به برگزیدگان نیز قبل از آغاز ماه رمضان در دستور کار قرار دارد و همچنین ترویج سفرههای ساده افطاری نیز در مساجد و هیئات مذهبی با تشکیل ۳۳۲ جلسه نیز انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: برگزاری جلسات با موضوع پیش گیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت مساجد حاشیه شهر نیز برگزار میشود که ۳۰۰ جلسه نیز برای این مهم در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص کمکهای این نهاد به سیل زدگان نیز تصریح کرد: یک روز حقوق پرسنل این اداره کل برای این امر تخصیص یافته است و هیئات مذهبی نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی را جمعآوری و به این مناطق ارسال کرده اند و در عین حال موکب هایی نیز برای تغذیه و اسکان نیز در استانهای سیل زده برپا شده است.
وی افزود: از ابتدای وقوع سیل گروههای جهادی نیز به این مناطق اعزام شده اند و در حال حاضر یک گروه ۳۰ نفره از طلاب جهادی مشغول فعالیت در مناطق سیل زده هستند و برای ماه رمضان نیز ۲۰۰ مبلغ به این مناطق اعزام خواهد خواهیم کرد.
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