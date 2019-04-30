به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، طبق اعلام این بانک در ۱۲ ماه سال ۹۷ تعداد ۵۵ هزار و ۲۹۹ فقره تسهیلات خرید مسکن به سپرده گذاران واجد شرایط صندوق پس‌انداز یکم مسکن پرداخت شده است.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن یکم به منزله خانه دار شدن قطعی متقاضیان با این تسهیلات است و با توجه به اینکه امکان خرید خانه با تسهیلات زوجین از این صندوق امکان پذیر است و همچنین با لحاظ نسبت تسهیلات زوجین به تسهیلات انفرادی سال گذشته ۳۰ هزار زوج خانه اولی توانستند با استفاده از خدمات صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای مختلف کشور خانه دار شوند.

افزایش قیمت مسکن در تهران و سایر کلان شهرها طی یکسال اخیر تا حدودی مانع از نقش آفرینی کامل تسهیلات یکم در بازار مصرفی شد. بانک مذکور در ۱۲ ماهه سال ۹۷ از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ۴ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به زوج‌های خانه اولی برای صاحب خانه شدن پرداخت کرد.

بر اساس آخرین اطلاعات آماری، مانده سپرده‌ها در صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان اسفند سال ۹۷ تعداد ۳۶۲ هزار و ۸۲۳ فقره گزارش شده که موجودی پس انداز این تعداد سپرده رقمی معادل ۶ هزار و ۵۴ میلیارد تومان است.