به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر در فاصله یازده ماه مانده به زمان برگزاری جشنواره در حالی برگزار شد که نخستین نشست مطبوعاتی جشنواره بیست و پنجم فجر یک ماه و نیم پیش و در آخرین روز جشنواره بیست و پنجم برگزار شده بود.

مجید سرسنگی، دبیر جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر، به همراه مهرداد رایانی مخصوص مدیر دفتر پژوهش و انتشارات و محمدرصول صادقی مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی به تشریح بخش های در نظر گرفته شده برای جشنواره بیست و ششم پرداخت.

سرسنگی در ابتدای صبحت هایش گفت: برای برگزاری جشنواره بیست و ششم اهداف زیادی را مد نظر قرار داده ایم. ارتقا سطح کیفی آثار شرکت کننده در جشنواره، سامان بخشی و هدفمند کردن حضور گروههای خارجی، ساماندهی ساختار سازمانی، برقراری ارتباط در طول سال با مخاطبان، ارتقا کمی آثار و تحقق علمی شعار تئاتر برای همه، ایجاد تنوع در بخش های مختلف جشنواره بر اساس ذائقه فرهنگی مخاطبان، پررنگ کردن ارزش های انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی در آثار جشنواره، تقویت رویکرد علمی جشنواره، انعکاس شایسته داخلی و بین المللی، ایجاد امکان ثبت و ضبط علمی جشنواره برای انجام امور پژوهشی، جلب مشارکت بیشتر سازمان ها و مراکز فرهنگی و گسترش تعداد مخاطبان در طول برگزاری جشنواره از جمله مهمترین اهداف ماست."

وی سپس با بیان اینکه جشنواره تئاتر فجر برآیند تئاتر کشور است، افزود: "جشنواره بیست و ششم را متفاوت تر از سال های گذشته برگزار خواهیم کرد و هر بخشی را که حس کنیم نمی توانیم برگزار یا با کیفیت مطلوب برگزار کنیم از آن بخش صرف نظر می کنیم."

دبیر جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر نقش رسانه های گروهی را متمایز دانست و تلاش آنها را گامی در جهت توسعه تئاتر خواند و گفت: "شروع نابهنگام جشنواره یکی از دلایل برگزاری جشنواره به شکل متفاوت است. جشنواره تئاتر فجر در حال حاضر به نوعی تبدیل به یک میراث فرهنگی شده و سال های گذشته هر جشنواره ای با ایده های مختلف برگزار شده است. برای برگزاری این جشنواره اساس را بر این گذاشتیم تا فعالیت های جشنواره بعدی را از فردای مراسم اختتامیه آغاز کنیم."

وی در ادامه افزود: "برای برگزاری جشنواره به شکل مطلوب باید در شکل و محتوای جشنواره تغییراتی ایجاد کنیم و کار کارشناسی روی جشنواره های گذشته انجام دهیم و برای برون رفت از تنگناهای موجود در شرایط فعلی نیازمند کار کارشناسی و آسیب شناسی دوره های گذشته هستیم. در همین راستا با اصناف تئاتری و اعضاء هیئت مدیره خانه تئاتر، مدیران پیشین جشنواره و ... جلساتی را برگزار کرده ایم، اما به دلیل کمبودها و تنگناها نمی توانیم همه نقطه نظرات را لحاظ کنیم."

سرسنگی مشکل جشنواره های گذشته را نداشتن هدف مشخص دانست و خاطرنشان ساخت: "در دوره های گذشته سمت و سوی جشنواره ها اصلا مشخص نبوده است. اگر می خواهیم جشنواره به شکل مطلوب برگزار شود باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و در این زمینه بحث مدیریت امکانات یکی از اساسی ترین و اصلی ترین ملاک های موجود برای برگزاری مطلوب جشنواره است."

دبیر جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر به برنامه های در دست اقدام دبیرخانه اشاره کرد و گفت: "برای نیل به اهداف 12 گانه خود برنامه هایی چون ایجاد سازمان جشنواره، ایجاد وب سایت جشنواره به زبان های فارسی و انگلیسی، انتشار کتاب سال تئاتر جمهوری اسلامی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی، ایجاد مرکز اسناد و آرشیو جشنواره، برگزاری هم اندیشی های آسیب شناسی جشنواره با حضور هنرمندان، مدیران رسانه های گروهی و استادان دانشگاه، انتشار بولتن دوماهنامه جشنواره، انتشار کتاب 25 سال جشنواره تئاتر فجر به دو زبان انگلسی و فارسی را در دستور کار قرار داده ایم."

سرسنگی سپس به تشریح بخش های مورد نظر خود برای برگزاری جشنواره پرداخت و گفت: "بخش چشم انداز تئاتر ایران در سال 85-86، بخش منتخبان جشنواره های نمایشی کشور، بخش تجربه های دانشجویی، بخش ویژه تئاتر ملل، تئاتر شرق شامل اجرای پنج نمایش از کشورهای شرق با رویکرد تئاتر سنتی و اشکال مدرن این تئاتر، اجرای پنج کارگاه تخصصی در رابطه با نمایش های اجراشده، برگزاری سمینار بین المللی تئاتر شرق، سنت ها و مدرنیسم، بخش مسابقه، بخش مسابقه بین الملل تئاتر با موضوع بشریت معاصر و هویت انسانی، بخش نمایش های رادیویی، بخش نمایش های تلویزیونی، بخش چشم انداز تئاتر ایران در سال 87، بخش تولید متون نمایشی و نمایشنامه خوانی، بخش پژوهش با موضوع تئاتر ایران از سال 57 تا 85 و بخش نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر از جمله بخش های جشنواره بیشت و ششم تئاتر فجر خواهد بود."

وی در ادامه به اولویت های انتخاب بخش مرور تئاتر ایران در سال 86 -85 پرداخت و در معرفی اعضاء کمیته انتخاب بخش مرور تئاتر ایران در سال 86-85 از داود رشیدی، اکبر زنجانپور، حسین پاکدل، دکتر جواد عظیمی، علیرضا نادری، دکتر نغمه ثمینی، ایرج راد، فرهاد مهندس پور، فرهاد آئیش و دکتر تاجبخش فنائیان نام برد.

در ادامه دبیر جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر با اشاره به اینکه در محیط تئاتر بزرگ شده و از 7-6 سالگی درگیر تئاتر بوده، تصریح کرد: "من هم می دانم امکانات تئاتر کم است و به آن اعتقاد دارم. اما اگر امروز در حوزه تئاتر با کمبودهایی رو به رو هستیم به این دلیل است که از ابتدا به حداقل ها راضی بوده ایم و این نتیجه همین قناعت هاست."

وی همچنین به دلایل نپذیرفتن دبیری جشنواره بیست و پنجم اشاره کرد و گفت: "برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر 5-4 ماه بیشتر فرصت باقی نبود و به همین دلیل دبیری دوره پیش را نپذیرفتم. چرا که معتقدم برای برگزاری چنین جشنواره ای حداقل باید یک سال وقت گذاشت و برنامه ریزی کرد. برای پذیرفتن دبیری این جشنواره شروطی را مطرح کردم و گفتم زمانی که برنامه هایم را ارائه دادم و با اجرای آنها موافقت کردید، حاضر به پذیرش دبیری جشنواره بیست و ششم خواهم بود."

سرسنگی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه های ارائه شده برای جشنواره بیست و ششم بلندپروازانه به نظر می رسد و ضمانت اجرایی ندارد، گفت: "اگر نتوانیم 100 درصد موارد یادشده را در این جشنواره اجرا کنیم حداقل به اجرای 70 درصد آن راضی خواهیم شد. تئاتر ما نیازمند یک جهش است و باید برای ارتقاء آن گام های بزرگی داشت و من معتقدم برای پیشرفت بزرگ نیازمند برداشتن سنگ بزرگ هستیم."

دبیر جشنواره تئاتر فجر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در زمان ریاست دکتر نشان بر مرکز هنرهای نمایشی سنگ بزرگی برداشته و قرار شد جشن ملی تئاتر فجر با تلفیق سه جشنواره تئاتر فجر، آئینی سنتی و عروسکی همزمان برگزار شود، ولی هرگز به سرانجام نرسید، گفت: "سنگ بزرگ همیشه هم علامت نزدن نیست. مهم این است که چه کسی سنگ را برمی دارد و چه کسی سنگ را می زند. من خودم از مخالفان برگزاری جشن ملی تئاتر فجر بودم و معتقد بودم جنس این جشنواره ها یکی نیست و حضور سه دبیر متفاوت ملغمه ای را رقم خواهد زد که سرانجامی نخواهد داشت."

سرسنگی همچنین درباره برنامه بلندمدت خود برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر افزود: "در حال حاضر در حال شناسایی سالن های تئاتری هستیم. آروز بر جوانان عیب نیست و امیدواریم بتوانیم جشنواره بیست و هفتم را در تهران و پنج مرکز استان برگزار کنیم. همچنین در برنامه سال سوم که مضحک تر است قرار بر این شده تا جشنواره بیست و هشتم را در تهران و مراکز استان ها برگزار کنیم."

وی همچنین خاطرنشان ساخت: "در جشنواره بیست و ششم بر خلاف سال گذشته هیچ نمایشی از زیر دست ما رد نخواهد شد و برای اولین بار بعد از بازبینی آثار به طور شفاف به کارگردانان و رسانه ها نتایج بازبینی ها را اعلام خواهیم کرد. چرا که معتقدیم نباید هنرمندان را در بلا تکلیفی نگه داشت."