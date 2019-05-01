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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۵

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی:

توزیع بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های ناتمام

توزیع بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های ناتمام

بجنورد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی از توزیع یک هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال تسهیلات به منظور اجرای طرح‌های ناتمام استان در سال ۹۷ خبر داد.

حسن پارسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مبلغ برای اجرای ۱۰ هزار و ۷۶۹ طرح ناتمام، بازسازی و نوسازی پروژه‌های خراسان شمالی در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از این تعداد طرح، ۶ هزار و ۷۲۳ طرح ناتمام، سه هزار و ۳۱۴ طرح بازسازی و نوسازی شده و ۷۳۲ طرح نیازمند سرمایه در گردش است.

پارسی پور در ادامه به برنامه‌های بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: به منظور تکمیل طرح‌های ناتمام، بازسازی و نوسازی، تأمین سرمایه در گردش واحدها و توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته دو میلیارد ریال به منظور افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و خدمات کلینیکی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی کمک بلاعوض شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی بیان کرد: به منظور رونق تولید و اشتغالزایی از سوی صنعت و معدن، ۱۳ هزار فرصت شغلی جدید در حوزه برنامه تکمیل طرح‌های ناتمام صنعتی و معدنی، ۵۳ هزار فرصت شغلی در بخش بازسازی و نوسازی، ۸۷ هزار فرصت شغلی در حوزه تأمین سرمایه در گردش و یک هزار فرصت شغلی برای توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4605236

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