حسن پارسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مبلغ برای اجرای ۱۰ هزار و ۷۶۹ طرح ناتمام، بازسازی و نوسازی پروژه‌های خراسان شمالی در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از این تعداد طرح، ۶ هزار و ۷۲۳ طرح ناتمام، سه هزار و ۳۱۴ طرح بازسازی و نوسازی شده و ۷۳۲ طرح نیازمند سرمایه در گردش است.

پارسی پور در ادامه به برنامه‌های بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: به منظور تکمیل طرح‌های ناتمام، بازسازی و نوسازی، تأمین سرمایه در گردش واحدها و توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته دو میلیارد ریال به منظور افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و خدمات کلینیکی نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی کمک بلاعوض شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی بیان کرد: به منظور رونق تولید و اشتغالزایی از سوی صنعت و معدن، ۱۳ هزار فرصت شغلی جدید در حوزه برنامه تکمیل طرح‌های ناتمام صنعتی و معدنی، ۵۳ هزار فرصت شغلی در بخش بازسازی و نوسازی، ۸۷ هزار فرصت شغلی در حوزه تأمین سرمایه در گردش و یک هزار فرصت شغلی برای توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی در نظر گرفته شده است.