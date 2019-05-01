ستاد اقامه نماز سمنان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا شمس‌الدین صبح چهارشنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان سمنان به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در سمنان بابیان اینکه ستاد اقامه نماز استان در بسیاری از حوزه‌ها، مقام دوم کشوری را به خود اختصاص داده است، ابراز کرد: شاخص‌های ستاد در سطح استان خوشبختانه روند رو به رشدی را از خود بروز داده‌اند.

وی با تقدیر از متصدیان ستاد اقامه نماز استان سمنان، افزود: همراهی تمام اعضای ستاد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی سبب شده تا سمنان در زمینهٔ شاخص‌های اقامه نماز بتواند در سطح کشور وضعیت خوبی را داشته باشد.

مشاور استاندار سمنان در امر نماز بابیان اینکه رویکرد ستاد اقامه نماز استان در سال ۹۸ بر اساس پیام مقام معظم رهبری در بیست و هفتمین اجلاسیه سراسری نماز در استان، توجه به اقامه نماز در آموزش‌وپرورش خواهد بود، ابراز کرد: امید است دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی و خدماتی و… در این راستا به ما یاری برسانند.

شمس‌الدین به برگزاری بیست و هفتمین اجلاسیه سراسری نماز در استان سمنان طی سال گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه این اجلاسیه یکی از ماندگارترین و ارزشمندترین اقدامات این شورا در سال ۹۷ بود، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، این اجلاسیه خوشبختانه بی بدیل بود.

وی در دیگر بخش سخنان خود تاکید کرد: ورود جدی در بحث فضای مجازی و ترویج فرهنگ نماز با برگزاری دوره‌های آموزشی، نیاز است به صورت ویژه در دستور کار این شورا قرار گیرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان گفت: به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه کار ماندگار در قالب هنر امکان پذیر خواهد بود، شورای اقامه نماز استان نیز باید به صورت جدی در مقوله هنر و ارتباط با فرهنگ و مقوله نماز ورود کند.