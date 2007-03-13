نخستین مرحله از فرآیند تقدیس ژان پل دوم خاتمه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک ورلد نیوز، کاردینال کامیلو روینی نایب رئیس منطقه سراسقفی رم اعلام کرد که برگزاری یک مراسم رسمی در کلیسای سنت جان لاترن رسماً به مرحله تحقیق درباره زندگی و کارهای پاپ فقید لهستانی خاتمه می دهد. این امر پس از آن به کنگره امور قدیسان ارجاع داده می شود.

پاپ بندیکت شانزدهم، جانشین ژان پل دوم در تاریخ 9 می 2005 فرآیند تقدیس پاپ فقید را آغاز کرد، فرآیندی که به صورت عادی می بایست 5 سال پس از مرگ فرد آغاز شود.

کاردینال کامیلو روینی رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیا در یک دیدار خصوصی با پاپ بندیکت بر استثنائی بودن این شرایط به معنای کوتاه کردن فرآیند انتشار برای تقدیس تأکید کرد. بی تردید عبارت "شرایط استثنائی" اشاره به فریادهای مردم در مراسم تدفین پاپ دارد که خواستار قدیس شدن بی درنگ وی بودند. از این رو پاپ جدید از قانون گذشت پنج سال پس از مرگ چشم پوشی کرد تا بتوان کرامات احتمالی ژان پل دوم را بررسی و وی را در زمره قدیسان اعلام کند، اکنون مرحله بررسی زندگی و کرامات وی خاتمه یافته است و قدیس شدن ژان پل دوم به مرحله تازه ای وارد خواهد شد.

