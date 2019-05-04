روسیه بزرگترین خریدار طلای جهان در ۳ ماهه اول ۲۰۱۹

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق داده‌های جدید انجمن جهانی طلا، دابلیوجی‌سی، در سه ماهه اول ۲۰۱۹، خرید خالص طلا توسط بانک مرکزی روسیه به ۵۵.۳ تن رسیده، که بالاترین میزان در جهان است و به این ترتیب میزان ذخایر طلای این کشور، حالا بالغ بر ۲۱۶۸.۳ تن می‌باشد.

با اضافه شدن این میزان طلا، سهم این فلز گران‌بها از ذخایر مالی روسیه به ۱۹ درصد رسید. طبق گزارش دابلیوجی‌سی، روسیه در سال ۲۰۱۸ هم ۲۷۴.۳ تن طلا خریداری کرده (چهارمین سال متوالی با افزایش بیش از ۲۰۰ تن طلا) و به عنوان بخشی از اقدامات دلارزدایی خود، دارایی‌های اوراق قرضه آمریکایی خود را به شدت کاهش داده است.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که چین هم جزو بزرگترین خریداران طلا در جهان بوده و در سه ماهه اول امسال با خرید ۳۳ تن از این فلز گران‌بها، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در کل خرید خالص طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان در سه ماهه اول امسال، بالاترین میزان خود از ۳ ماهه اول ۲۰۱۳ تا کنون را ثبت کرده و با رشد ۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۴۵.۵ تن رسیده است.

طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۶ هم بانک مرکزی روسیه با خرید ۳۵۶ هزار اونس طلا، به بزرگترین خریدار آن در جهان تبدیل شده بود.