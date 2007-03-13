دولت تامین اعتبار واگن های مترو در سال 86 را جدی بگیرد / چینی ها در تامین فاینانس مترو کم کاری کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس محسن هاشمی امروز در مراسم افتتاح رسمی کارخانجات مونتاژ شرکت واگن سازی تهران که با حضور وزیر کشور برگزار شد ، با بیان اینکه با حمایت دولت ، شورای شهر و شهرداری تهران مسیرهای موجود مترو در پایتخت در 3 خط تکمیل شده و هر ساله به طور متوسط حدود 10 کیلومتر خط مترو و 5 ایستگاه افتتاح شده است ، گفت: امروز تهران دارای 90 کیلومتر خط مترو با 46 ایستگاه فعال است که امیدواریم در سال آینده 3 ایستگاه باقیمانده از این خط نیز بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کمبود واگن و لوکوموتیو متروی تهران فقط با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کند که در صورت تامین نقدینگی از سوی دولت و فعال کردن کارخانجات داخلی امکان استفاده از ظرفیت کامل خطوط مترو تهران فراهم خواهد شد ، افزود: امیدواریم بتوانیم در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز بخشی از خط 4 مترو در خیابان انقلاب و بخشی از خط یک به سمت تجریش را اواخر سال 86 افتتاح کنیم.

هاشمی افزود: در طرح جامع که با همکاری که با "سیسرا" مشاور فرانسوی شرکت مترو بررسی شده ، برای تهران 8 خط مترو با 4 خط مترو اکسپرس که به شهرک های اقماری هم سرویس دهی داشته باشد و در مجموع به طول 430 کیلومتر در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل مترو تهران با اشاره به امضاء قرارداد تامین واگن با شرکت واگن سازی تهران که صبح امروز در حضور وزیر کشور انجام شد با بیان اینکه این قطارها در خط یک و دو به کار گرفته خواهد شد ، تصریح کرد: بخشی از خط یک به سمت تجریش اواخر سال 86 و به تدریج مابقی آن ظرف 2 سال آینده راه اندازی خواهد شد همچنین در سال 87 نیز مترو مسیر شرق تهران تا خیابان دماوند باید به بهره برداری برسد که تمام این برنامه ها در شرایطی است که اگر واگن ها به موقع تامین نشود نمی توانیم مسیرهای مذکور را افتتاح کنیم.

هاشمی با بیان اینکه در سال 85 تعداد مسافران مترو از مرز 370 میلیون سفر در سال گذشته که در صورت تامین واگن های جدید این رقم به 500 میلیون سفر در سال خواهد رسید.

وی با اشاره به وضعیت مترو تهران در خطوط مختلف از لحاظ تامین واگن افزود: در خط یک از تجریش تا حرم مطهر در مجموع به 78 قطار نیاز داریم که 52 قطار تا کنون خریداری شده و 26 قطار دیگر نیاز است که برای تامین آنها به 155 میلیون دلار اعتبار نیاز داریم .

هاشمی با بیان اینکه در خصوص تعداد کل قطارها 973 واگن نیاز داریم که 518 واگن خریداری شده و 455 واگن باید تامین شود که برای 2 خط مترو به اعزام هر 2 دقیقه یک قطار برسیم .

هاشمی تاکید کرد: امیدواریم با توجه به سیاست دولت درکاهش و صرفه جویی مصرف سوخت ، مساله تامین اعتبار واگن های مترو تهران در سال 86 مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امیدواریم بودجه لازم در اختیار مترو تهران قرار بگیرد تا ما نیز بتوانیم اعتبار اسنادی را برای واگن سازی تهران تامین کنیم ، اظهار داشت : در این صورت مترو توان پاسخگویی به 2 میلیون سفر در روز و 700 میلیون سفر در سال را خواهد داشت که این رقم معادل 500 میلیون لیتر صرفه جویی سالانه در مصرف سوخت است.

هاشمی ضمن تقدیر از شهردار تهران برای تامین نقدینگی مترو تصریح کرد: حمایت ها و پشتیبانی های مالی شهرداری تهران موجب شد تا وعده هایی که برای سال جاری داده شده بود عملیاتی شود به طوری که کار مسافرگیری و ارائه خدمات به شهروندان نه تنها در تهران بلکه در مسیر کرج - تهران نیز دچار اختلال نشود و در اسفندماه نیز با اعزام هر 5/3 دقیقه یک قطار به وعده ای که در زمینه کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطارهای مترو داده بودیم ، عمل کرده ایم .

مدیرعامل شرکت مترو تهران با گلایه از چینی ها در مورد تامین فاینانس مورد نیاز برای خرید واگن های مترو و تاکید بر اینکه در 2 سال اخیر از سوی دوستان چینی در مورد فاینانس کم کاری صورت گرفته است و ما را در مترو تهران تنها گذاشته اند ، گفت: هم اکنون قراردادهای مهمی با کشور دوست چین داریم که مدت طولانی است برای تامین فاینانس مورد نیاز ما را تنها گذاشته اند و اگر چینی ها در تامین فاینانس مورد نیاز برای خرید قطارهای مترو کوتاهی کنند شرکت مترو تهران نیز در زمینه قراردادهای خرید واگن دچار مشکلات جدی خواهد شد.