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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

رئیس پارلمان کویت:

برای اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه بین‌المجالس تلاش می‌کنیم

برای اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه بین‌المجالس تلاش می‌کنیم

رئیس پارلمان کویت در سخنانی تأکید کرد: تلاش می کنیم رژیم صهیونیستی را از اتحادیه بین المجالس اخراج کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مرزوق غانم» رئیس پارلمان کویت در سخنانی تأکید کرد: مبارزه با تروریسم باید با حل مسأله فلسطین آغاز شود.

بر اساس این گزارش، وی همچنین تاکید کرد که در تلاش هستیم تا رژیم صهیونیستی را از اتحادیه بین‌المجالس اخراج کنیم.

این مقام کویتی تصریح کرد که تلاش‌های گسترده‌ای برای اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه بین‌المجالس در جریان است.

غانم در رابطه با مسأله عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت که برخی کشورها روابطی سیاسی با این رژیم دارند.

مرزوق غانم بار دیگر بر موضع پارلمان عربی در مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

کد مطلب 4607475

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