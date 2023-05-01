به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، پارلمان الجزایر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل موافقت با عضویت رژیم صهیونیستی در کمیته مبارزه با تروریسم اتحادیه بین‌المجالس از ریاست بر این کمیته در این نهاد بین‌المللی، انصراف داده است.

در بیانیه پارلمان الجزایر آمده است: در نشست اخیر اتحادیه بین‌المجالس که در اواسط ماه مارس گذشته در منامه پایتخت بحرین، برگزار شد، برخی از کشورهای دوست و برادر از ریاست الجزایر بر کمیته مبارزه با تروریسم این اتحادیه حمایت کردند که این مساله با استقبال ما روبرو شد.

پارلمان الجزایر تاکید کرد: اما پس از ریاست الجزایر بر کمیته مبارزه با تروریسم اتحادیه بین‌المجالس، اعضای این هیات با عضویت عربستان سعودی، عمان، مکزیک، ایران، هند، سوئد و رژیم اسرائیل نیز موافقت کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: پس از بررسی این تصمیم با انجام رایزنی‌ها و مشورت‌های متعدد و در چارچوب موضع ثابت و استوار الجزایر در حمایت از مسائل عادلانه جهان و در صدر آنها مساله فلسطین، پارلمان الجزایر تصمیم گرفت که از ریاست کمیته مبارزه با تروریسم اتحادیه بین‌المجالس انصراف دهد.

گفتنی الجزایر از دیرباز از حامیان اصلی فلسطین در بین کشورهای عربی و آفریقایی محسوب می‌شود که هرگز زیر بار برقراری روابط با رژیم صهیونیستی نرفته است. الجزایر خواهان تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است و از این موضع خود نیز کوتاه نیامده است.