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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۴۳

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اجرای طرح ضیافت الهی با پوشش بقاع شاخص

اجرای طرح ضیافت الهی با پوشش بقاع شاخص

یاسوج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح ضیافت الهی با پوشش بقاع شاخص ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نور الله جنتی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: اجرای برنامه‌های متعدد دینی، فرهنگی و معنوی برای ماه مبارک رمضان در قابل طرح ضیافت الهی دیده شده است.

جنتی پور اعزام و فعالیت ۲۲ مبلغ اعزامی از قم در راستای طرح ضیافت الهی را از دیگر محور اقدامات دانست و اظهار کرد: همچنین برنامه خدیجه مادر امت، کرسی تلاوت قرآن کریم و جز خوانی و برنامه‌های مختلف فرهنگی اجرایی می‌شود.

جنتی پور با تاکید بر ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، عنوان داشت: بکارگیری تفسیرها و آموزه‌های قرآنی با محوریت برنامه‌های بقاع متبرکه از هدفگذاری های انجام گرفته است.

وی افزود: همچنین بکارگیری ظرفیت بقاع با هدف توسعه فرهنگ وقف، گردشگری مذهبی و ترویج ظرفیت‌های قرآنی مورد تاکید است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از برگزاری محافل قرآنی و ترتیل خوانی در شب‌های قدر خبر داد و گفت: ویژه برنامه‌های مختلفی برای لیالی قدر در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4607568

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