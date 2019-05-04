اجرای طرح ضیافت الهی با پوشش بقاع شاخص

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نور الله جنتی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: اجرای برنامه‌های متعدد دینی، فرهنگی و معنوی برای ماه مبارک رمضان در قابل طرح ضیافت الهی دیده شده است.

جنتی پور اعزام و فعالیت ۲۲ مبلغ اعزامی از قم در راستای طرح ضیافت الهی را از دیگر محور اقدامات دانست و اظهار کرد: همچنین برنامه خدیجه مادر امت، کرسی تلاوت قرآن کریم و جز خوانی و برنامه‌های مختلف فرهنگی اجرایی می‌شود.

جنتی پور با تاکید بر ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، عنوان داشت: بکارگیری تفسیرها و آموزه‌های قرآنی با محوریت برنامه‌های بقاع متبرکه از هدفگذاری های انجام گرفته است.

وی افزود: همچنین بکارگیری ظرفیت بقاع با هدف توسعه فرهنگ وقف، گردشگری مذهبی و ترویج ظرفیت‌های قرآنی مورد تاکید است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از برگزاری محافل قرآنی و ترتیل خوانی در شب‌های قدر خبر داد و گفت: ویژه برنامه‌های مختلفی برای لیالی قدر در نظر گرفته شده است.