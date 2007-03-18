دستگاه نمانویس طراحی و ساخته شد

مجتبی حیدری هراتمه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دستگاه در حیطه تکنولوژی آموزشی کارآمد است و چیزی شبیه کامپیوتر یا دوربین مدار بسته تصویری است با این تفاوت که با قیمت بسیار ارزان مصرف مطالعاتی دارد.

وی افزود: نمانویس دارای یک بخش مونیتور ساده و سیستم سطربندی نوشته ها و همچنین کنترل تصویری است و به منظور مطالعه سطر به سطر و بهینه تر برای خواننده کاربرد دارد و افراد با استفاده از این دستگاه قادر خواهند بود در زمان مطالعه نوشته هر صفحه را در ابعاد مختلف و سطور مورد نظر خود روی صفحه مونیتور بیاورند.

حیدری خاطرنشان کرد: این دستگاه در بخش های مختلف به خصوص باستان شناسی و مطالعات این بخش قابل استفاده است و کاربرد آن در نمونه نهایی وسیع تر خواهد شد.

وی هزینه تمام شده نمانویس را 800 هزار ریال اعلام کرد و گفت: این دستگاه در صورت تولید انبوه با قیمت 600 هزار ریال قابل تولید است و برای تولید انبوه نیازمند حمایت است.

دستگاه نمانویس در سازمان ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور به ثبت رسیده و بسیار مورد توجه شرکت های تولید کننده لوازم التحریر خارجی قرار گرفته است.