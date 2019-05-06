پمپئو: پوتین در آزمایش موشکی کره شمالی دخیل است!

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با «سی‎بی‌‏اس» تلاش کرد آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را به دیدار کیم جونگ اون رهبر این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ربط دهد!

وی در این باره مدعی شد: کره شمالی تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ خود قرار دارد. شاید این همان چیزی است که به رئیس کیم اعمال فشار می‌کند.

پمپئو در ادامه ادعاهای خود افزود: می‌بینید که این (آزمایش موشکی) درست بعد از سفر وی به روسیه اتفاق افتاد. درست بعد از اینکه با پوتین صحبت کرد؛ تصمیم گرفت چنین کاری کند.

البته وی توضیح بیشتری درباره تأثیر این دیدار که روز ۵ اردیبهشت در ولادی‌وستوک روسیه انجام شد؛ ارائه نداد.

گفتنی است رسانه رسمی کره شمالی تائید کرد که روز شنبه رزمایش تهاجمی تحت نظارت کیم جونگ اون انجام شده است.

هدف از این رزمایش سنجش عملکرد راکت‌اندازهای چندمنظوره و تسلیحات تاکتیکی هدایت‌شونده عنوان می‌شود.

تصاویر منتشر شده از سوی رسانه رسمی کره شمالی گویای آن است که تسلیحات تاکتیکی هدایت‌شونده احتمالاً موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد سطح به سطح هستند.