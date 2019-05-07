«ضیافت» میزبان حجت الاسلام پارسانیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه زنده تلویزیونی «ضیافت» با اجرای مالک شجاعی، که در ماه مبارک رمضان هر شب با حضور کارشناسان و اساتید حوزه و دانشگاه، نسبت آموزههای قرآنی با مسائل فرهنگ معاصر را، مورد بررسی قرار میدهد، امشب در دومین قسمت از این ویژه برنامه میزبان حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میشود.
دراین گفتگوی زنده تلویزیونی شجاعی با پاسانیا در خصوص قرآن و اندیشه اجتماعی مسلمانان به گفتگو میپردازد.
مواجهه آموزههای قرآنی با مسائل انسان و فرهنگ معاصر، پیش شرطهای گفت و گوی قرآن و مسائل انسان معاصر، گونه شناسی مواجهه اندیشمندان علما و روشنفکران جهان اسلام در باب مناسبات قرآن و فرهنگ زمانه، مفهوم شناسی، روش شناسی و امکانات و محدودیتهای تفسیر فرهنگی _تمدنی قرآن و چرایی و علت شناسی معرفتی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مهجوریت گفتمانی قرآن در جوامع اسلامی از جمله محورهایی هست که در شبهای ماه مبارک رمضان در قالب برنامه «ضیافت» به آنها پرداخته میشود.
برنامه گفتگو محور «ضیافت» محصول گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که در ماه مبارک رمضان، هرشب ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
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