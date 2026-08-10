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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

رایزنی زلنسکی و بن‌سلمان درباره تقویت توانمندی‌های دفاعی کی‌یف-ریاض

رایزنی زلنسکی و بن‌سلمان درباره تقویت توانمندی‌های دفاعی کی‌یف-ریاض

رئیس‌ جمهور اوکراین با ولیعهد عربستان درباره توافق‌ نامه‌ ای در حوزه پهپاد و نیز مسائل مربوط به امنیت غذایی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین امروز دوشنبه گفتگوی مهمی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیرامون توافق‌ نامه‌ ای در حوزه پهپاد و مسائل مربوط به امنیت غذایی انجام داد.

رئیس‌ جمهور اوکراین پس از این گفتگو، در رسانه اجتماعی «ایکس» نسبت به هم‌ افزایی‌ های احتمالی میان کی یف و ریاض برای تقویت توانمندی‌ های دفاعی یکدیگر ابراز خوش‌بینی کرد.

ولودیمیر زلنسکی در این خصوص اعلام کرد که دو کشور فرصت‌ های قابل‌توجهی برای همکاری در حوزه‌ های گوناگون جهت ارتقای ایمنی و امنیت مردم خود در اختیار دارند.

کد مطلب 6913432

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