به گزارش خبرنگار مهر، امروزه با توجه به فراگیر شدن ارسال پیامک جهت اطلاع رسانیها، درخواستها و … همچنین رشد و ازدیاد پیامرسانهای مختلف، افراد زمان زیادی را برای خواندن آنها صرف میکنند.
خواندن پیامکها در تلفنهای هوشمند برای افراد خصوصاً افراد مسن و همچنین افراد کم بینا، کاری دشواری است. با توجه به آمار اداره راهنمایی و رانندگی تعداد بسیار زیادی از تصادفات به علت توجه افراد به تلفن همراه و پیامکهای ارسالی است.
یک شرکت دانش بنیان که اعضای آن از دانشگاه صنعتی شریف هستند با توجه به نیاز جامعه، اپلیکیشن تبدیل متن به گفتار نسخه تلفنهای هوشمند را تولید کردند تا بتواند این مشکلات را تا حدی حل کند.
نرمافزار متن به گفتار فارسی، نرمافزاری است که به راحتی پیامکهای ارسالی را با صدای کاملاً طبیعی میخواند و با این کار نیازی به مشاهده صفحه موبایل نیست.
این نرمافزار که از سرویس متنخوان بهره میبرد قابلیت خواندن پیامهای سایر پیامرسانها را نیز دارد. از قابلیتهای دیگر این محصول میتوان به تماسخوان اشاره کرد که در صورتی که تماس ورودی داشته باشید در هنگام زنگ، نام مخاطب را برای شما بیان میکند.
در بخش دیگر محصول این امکان وجود دارد که متن مورد نظر را با دیگر ابزارها به اشتراک بگذارید.
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