پلنگ سیاه نخستین سامورایی سیاه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در یک فیلم درام سامواریی با عنوان «یاسوکی» چادویک بوزمن بازیگر نقش «پلنگ سیاه» نقش آفرینی می‌کند.

بوزمن در نقش یاسوکی یک سامورایی ژاپنی از منطقه آفریقا ظاهر می‌شود که در دهه ۱۵۸۰ در ژاپن زندگی می‌کند. این درام اکشن تاریخی بر مبنای قصه‌های تاریخی به جا مانده از ژاپن دوره فئودالی ساخته می‌شود.

این بازیگر گفت: افسانه یاسوکی یکی از اسرار محفوظ در دل تاریخ است؛ درباره تنها فرد غیرآسیایی این منطقه که سامورایی می‌شود. این فیلم فقط یک فیلم اکشن نیست، بلکه یک رویداد فرهنگی است، یک نوع تبادل فرهنگی و من بسیار خوشوقتم که بخشی از این رویداد هستم.

چادویک بوزمن ۴۲ ساله فیلم‌نامه‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس هم هست و از سال ۲۰۰۳ تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است. از دیگر فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می‌توان به «۴۲»، «خدایان مصر» و «روز عضوگیری» اشاره کرد.

چندی پیش اعلام شده بود این بازیگر در پروژه جدید اسپایک لی با عنوان «Da ۵ Bloods» بازی می‌کند.