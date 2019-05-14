انهدام باند سرقت به عنف در قزوین

سرهنگ مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وصول یک فقره پرونده سرقت به عنف (طلا و جواهرات – گوشی همراه و …) در پلیس آگاهی استان موضوع شناسایی و دستگیری سارقان با تشکیل کارگروهی ویژه در پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.

وی در تشریح این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی و پس از انجام تحقیقات و استفاده از شگردهای پلیسی سرانجام طی اقدامات اطلاعاتی محل اختفای ۲ نفر (زن) از اعضای باند سرقت که خواهر بودند در شهرستان البرز شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی هر ۲ نفر طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: در بازجویی‌های فنی و با بکارگیری شگردهای پلیسی توسط عوامل پلیس آگاهی متهمان به بزه ارتکابی اعتراف و در ادامه بازجویی‌ها نفر سوم (مرد) باند سرقت نیز شناسایی که طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

سرهنگ حاجیان در پایان با اشاره به کشف اموال مسروقه و تحویل به مالباختگان گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.