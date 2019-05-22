گام های آهسته بزرگراه مرند- جلفا/ وعده هایی که کارساز نشد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فائزه زنجانی: کافیست مروری به اخبار چند سال اخیر در خصوص بزرگراه مرند- جلفا بیندازی تا رد پایی از بیشتر مسئولین استانی را در لابلای اخبار مربوطه ببینی. مسئولانی که در طول سال‌های گذشته و در مراسم‌های مختلف و جلوی دوربین‌ها و خبرنگاران، خبر بهره برداری قطعی این پروژه را در همان سال‌ها داده اند.

حال بعد از گذشته سال‌ها، مسئولان سابق و اسبق، مسئولیت خود را به اشخاصی دیگر سپرده اند و در این میان بزرگراه مرند- جلفا مانده با حجم عظیم وعده‌ها و نارضایتی‌های مردم.

اوج وعده‌ها به سال‌های ۹۳ و ۹۴ بر می‌گردد که مسئولان وقت از افتتاح پروژه حداکثر تا اردیبهشت، تیر، دهه فجر و پایان سال خبر می‌دهند و به دلایلی که مهم‌ترین آنان تخصیص نیافتن بودجه کافی به بدنه پروژه است، این وعده‌ها عملی نمی‌شود و حال با فرا رسیدن اردیبهشت ۹۸ هنوز هم خبری از افتتاح این پروژه نیست.

وضعیت ۳۰ کیلومتر پروژه از سمت مرند

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اصلی و فرعی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت این پروژه عمرانی می‌گوید: این بزرگراه در ابتدا به طول ۶۰ کیلومتر تعریف شد که عملیات ساخت ۳۰ کیلومتر آن از سمت جلفا به عهده منطقه آزاد ارس گذاشته شده و راه و شهرسازی استان نیز ملزم به احداث ۳۰ کیلومتر این بزرگراه از سمت مرند شد.

انوشیروان بهبودی در خصوص بخش مربوط به اداره راه و شهرسازی می‌گوید: ۱۵ کیلومتر از این جاده قبل از سال ۹۶ به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیک رفته است و در خصوص ۱۵ کیلومتر باقی مانده نیز پنج کیلومتر در دست اجرا بوده و تا مرحله اساس پیش رفته است.

وی ادامه می‌دهد: برای ۱۰ کیلومتر باقی راه نیز سال ۹۶ پیمانکار تعیین شد که به دلیل کافی نبودن اعتبار، وی نتوانست پروژه را به پیش ببرد و هم اکنون نیز به همین دلیل پیمانکاری برای طرح انتخاب نشده است.

بهبودی از بهره برداری پنج کیلومتر این قطعه تا پایان شهریور و تعیین پیمانکار برای ۱۰ کیلومتر آن در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.

پیشرفت فیزیکی کل پروژه ۶۵ درصد است

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اصلی و فرعی همچنین میزان پیشرفت فیزیکی کل ۶۰ کیلومتر پروژه را ۶۵ درصد عنوان می‌کند.

معاون فنی و زیربنایی منطقه آزاد ارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات ۳۰ کیلومتر پروژه از سمت جلفا توضیحاتی ارائه می‌دهد.

جزئیاتی از وضعیت ۳۰ کیلومتر پروژه از سمت جلفا

ایرج حاتمی می‌گوید: ۱۱ کیلومتر از این بخش در طول سال‌های گذشته اجرایی شده و زیر بار ترافیک رفته و ۱۹ کیلومتر باقیمانده آن در دو قطعه در دست اجرا است که قطعه اول به طول ۱۱ کیلومتر و قطعه دوم به طول هشت کیلومتر تعریف شده است.

وی در خصوص قطعه اول پروژه می‌گوید: از ۱۱ کیلومتر قطعه اول، پنج کیلومتر زیر بار ترافیک رفته و شش کیلومتر آن باقی مانده که برای اتمام آن قرارداد دو ساله‌ای بسته شده و به احتمال زیاد، دهه فجر سال بعد شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

حاتمی با اشاره‌ای به قطعه دوم پروژه ادامه می‌دهد: در هشت کیلومتر قطعه دوم، سازه‌های فنی همچون پل وجود دارد که بدون احتساب ساخت این پل، مابقی راه تا خرداد به بهره برداری خواهد رسید و در مورد پل که طول آن به ۵۰۰ متر می‌رسد باید تصمیماتی گرفته شود.

معاون فنی و زیربنایی منطقه آزاد ارس تصریح می‌کند: همچنین طبق توافق صورت گرفته، چهار کیلومتر از سهم اداره راه و شهرسازی نیز به منطقه آزاد سپرده شده که آن هم تا دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره‌ای به اعتبار لازم برای تکمیل پروژه می‌گوید: برای ۱۱ کیلومتر قطعه اول ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۲۶ میلیارد برای تکمیل قطعه نیاز است، همچنین برای هشت کیلومتر قطعه دوم نیز ۱۵ میلیارد هزینه شده و یک میلیارد برای تکمیل پل نیاز است.

حاتمی همچنین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل چهار کیلومتر از سهم راه و شهرسازی را هفت میلیارد تومان اعلام می‌کند.

وی مناطق آزاد را کانون‌های اقتصادی می‌داند که باید مجهز به امکانات حمل و نقلی مناسب باشند و ادامه می‌دهد: در این راستا تکمیل این بزرگراه برای منطقه آزاد ارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حال که صحبت از اتمام بخش‌هایی از پروژه تا دهه فجر امسال است، باید منتظر بود و دید چه میزان از این وعده‌ها عملی شده و چه میزان از آن به سرنوشت دیگر پروژه‌های ناتمام راه استان تبدیل خواهد شد و چند سال بعد، باز باید از بدقولی مسئولان و رکود پروژه سخن گفت یا از پروژه افتتاح شده و کاهش آمار حوادث رانندگی و سهولت تردد مردم نوشت؟