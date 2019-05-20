پرونده های شکایت از مدارس غیردولتی از سال ۹۳ باز است

به گزارش خبرنگار مهر، میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در آئین رونمایی از سامانه ثبت شکایات مردمی و تلفن گویای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی که صبح امروز در سالن شهید حججی برگزار شد، گفت: هر نماینده ای در برابر تمام ملت ایران مسئول است. روز شنبه از مدارس غیردولتی بازدید شد و وضعیت نگران کننده ای را شاهد هستیم و نگرانیم که حوادث زاهدان و تاکستان در اینجا تکرار شود و نیاز به جلسه فوق العاده با وزیر آموزش و پرورش در این خصوص وجود دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه هنوز از سال ۹۳ پرونده شکایت در شورای نظارت باز است و شورای نظارت استان فرصت رسیدگی به آنها را ندارد و نمی‌شود از سال ۹۳ فرد تخلف کرده باشد و در استان رأی داده باشند اما شورای نظارت مرکزی به آن رسیدگی نکرده باشد و حکمی صادر نشده باشد. این وضعیت مطلوبی نیست.

میرزاده گفت: راه اندازی این سامانه‌ها خوب است و باید باشد اما مهم رسیدگی به شکایت هاست. با این سامانه‌ها مشکلات حل شود اما امروز شاهد هستیم افرادی آشکارا و در روز روشن تخلف می‌کنند وزیر برای مبارزه با تخلفات محکم وارد شده است اما شرایط به گونه‌ای شد که اوضاع آنچنان پیش نرفت.

وی ادامه داد: شهریه‌ای که برخلاف مصوبه گرفته می‌شود و اسم مدارس مشخص است. نیاز هم به سامانه نیست تا این موارد پیگیری شود. امیدوارم دستور داده شود که رسیدگی شود و دیگر نیازی به این سامانه‌ها نیست. مثلاً مدیرکل شهر تهران دقیقاً می‌داند کدام مدارس تخلف می‌کنند و شهریه آنها چقدر است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان میرزاده درباره باقی مانده پرونده‌ها در شورای نظارت گفت: از شورای نظارت می‌خواهم که جدول زمان بندی تهیه شود و ظرف دو تا سه ماه آینده پرونده‌های باقی مانده از سال‌های قبل تعیین تکلیف شود و امکانات و اختیارات و منابع هم مشخص شود تا پرونده‌های قبلی به صفر برسد.

زینی وند رئیس مدارس غیردولتی نیز در ادامه درباره پرونده‌های شکایات باقی مانده با اشاره به اینکه حدود چهار سال شورای نظارت به دلیل دائمی نشدن قانون تعطیل بود، گفت: ۱۵۰۰ پرونده باقی مانده است که این پرونده‌ها برای زمانی بوده که قانون خلأهایی داشته است و تاکنون بخش اعظم رسیدگی شده است و تا پایان خردادماه کل پرونده‌ها صفر می‌شود.