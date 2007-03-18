عملیاتی شدن "طرح های ماندگار پایتخت فرهنگی جهان اسلام" در انتظار رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان، شنبه شب در جمع خبرنگاران استان با اشاره به اجرای سیاست انقباضی دولت در سال 86 ادامه داد: در سال جاری اولویت بر اساس سیاستهای دولت با پروژه های نیمه تمام بود که اکثر این پروژه ها به اتمام رسید و سعی بر این بود تا از شروع پروژه های جدید غیر ضروری خودداری شود.



بختیاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه جدید تشخیص مصلحت نظام در خصوص اینکه باید تا پایان برنامه 5 ساله چهارم 50 درصد از خانواده دولت حذف شود گفت: این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که اکثر خانواده ها انتظار دارند که فرزندانشان شغل دولتی داشته باشند.



وی گفت: باید تقدس کار در دستگاههای غیر دولتی قوی شود و رویکرد مردم آباد کردن مملکت باشد.



استاندار اصفهان همچنین اعلام کرد برای عملیاتی کردن طرحهای ماندگار پایتخت فرهنگی شهر اصفهان در انتظار سفر رئیس جمهور است .



وی ادامه داد: کل مبلغ اختصاص داده شده به پایتخت فرهنگی 3 میلیارد تومان بوده است که تاکنون تنها 60 درصد آن در اختیار استانداری قرار گرفته است .



بختیاری درخصوص برنامه ها و پروژه های پایتخت فرهنگی جهان اسلام اظهار داشت: پروژه هایی انجام گرفته است از جمله بیش از 50 جلد کتاب به زبانهای مختلف برای معرفی اصفهان و اصفهان شناسی که به دنیا ارسال شده است و بخشی از آن نیز در حال اجرا است.



استاندار اصفهان همچنین از تغییر مسیر متروی شهر اصفهان از چهارباغ و باغ گلدسته به مسیر خیابان شمس آباد علی رغم بار مالی آن خبر داد .