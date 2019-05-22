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۱ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۰۵

نظارت مستمر دامپزشکی قزوین بر رستوران‌های بین راهی

نظارت مستمر دامپزشکی قزوین بر رستوران‌های بین راهی

قزوین- با توجه به شروع فصل مسافرت رئیس اداره دامپزشکی قزوین، از اجرای طرح تشدید نظارت بر رستوران‌های بین راهی در این شهرستان خبر داد.

مهدی جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول سال جاری تاکنون بازدیدهای بازرسان و کارشناسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از رستوران‌های بین راهی این شهرستان تشدید شده است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف دامپزشکی، کنترل و نظارت بر سلامت محصولات و فرآورده‌های خام دامی شامل گوشت قرمز و مرغ و ماهی مصرفی در رستوران‌ها، کبابی‌ها و… که به عموم مردم عرضه می‌شود؛ لذا کارشناسان این اداره در بازرسی‌های خود از این مراکز، تاریخ مصرف و نحوه و مکان نگهداری این محصولات را مورد بررسی می‌دهند.

جلوخانی در پایان از عموم هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، کارشناسان این اداره را از طریق شماره تلفن ۴ رقمی ۱۵۱۲ یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ مطلع کنند.

کد مطلب 4623327

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