مهدی جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول سال جاری تاکنون بازدیدهای بازرسان و کارشناسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از رستوران‌های بین راهی این شهرستان تشدید شده است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف دامپزشکی، کنترل و نظارت بر سلامت محصولات و فرآورده‌های خام دامی شامل گوشت قرمز و مرغ و ماهی مصرفی در رستوران‌ها، کبابی‌ها و… که به عموم مردم عرضه می‌شود؛ لذا کارشناسان این اداره در بازرسی‌های خود از این مراکز، تاریخ مصرف و نحوه و مکان نگهداری این محصولات را مورد بررسی می‌دهند.

جلوخانی در پایان از عموم هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، کارشناسان این اداره را از طریق شماره تلفن ۴ رقمی ۱۵۱۲ یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ مطلع کنند.