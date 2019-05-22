مهدی جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول سال جاری تاکنون بازدیدهای بازرسان و کارشناسان بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین از رستورانهای بین راهی این شهرستان تشدید شده است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دامپزشکی، کنترل و نظارت بر سلامت محصولات و فرآوردههای خام دامی شامل گوشت قرمز و مرغ و ماهی مصرفی در رستورانها، کبابیها و… که به عموم مردم عرضه میشود؛ لذا کارشناسان این اداره در بازرسیهای خود از این مراکز، تاریخ مصرف و نحوه و مکان نگهداری این محصولات را مورد بررسی میدهند.
جلوخانی در پایان از عموم هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، کارشناسان این اداره را از طریق شماره تلفن ۴ رقمی ۱۵۱۲ یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ مطلع کنند.
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