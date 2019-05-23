بهره برداری یک معدن در خراسان شمالی به چینی ها واگذار شد

علی اصغر رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار است چینی‌ها در معادن گرمه پنج میلیون یوان سرمایه گذاری کنند، اظهار کرد: سرمایه گذاران چینی قرار است سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن ماده معدنی مرمریت از چند معدن شهرستان گرمه استخراج کنند.

رضا زاده با بیان اینکه مواد برداشت شده به خارج کشور منتقل می‌شود، افزود: یکی از مشکلات ما در بخش معدن نبود واحدهای فرآوری است البته سرمایه گذاران قول داده‌اند در صورت رضایت از کیفیت ماده معدنی مرمریت، برای ساخت واحدهای فرآوری در خراسان شمالی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: چینی‌ها برای سرمایه گذاری متقاضی تأمین زیرساخت‌ها همچون برق و راه دسترسی هستند.

معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اعلام کرد: اکنون برق رسانی به دو معدن انجام شده و مابقی امور نیز در دست پیگیری است.

رضازاده با اشاره به اینکه به علت نبود واحدهای فرآوری، مجبور به خام فروشی از معادن هستیم، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است در صورت رضایت چینی‌ها از کیفیت معادن مرمریت، نسبت به ایجاد واحد فرآوری در این استان اقدام شود.

وی اظهار کرد: مرمریت شهرستان گرمه از نوع کرم استخوانی است که به واسطه کیفیت مطلوب، متقاضیان زیادی دارد.

معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی افزود: بیشترین معادن مرمریت استان در شهرستان گرمه است.

رضا زاده مطرح کرد: در شهر بجنورد سه معدن مرمریت و در اسفراین و مانه و سملقان هر کدام دو معدن مرمریت وجود دارد.