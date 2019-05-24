فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از عید فطر آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل اکبری درخصوص بسیج ملی کنترل فشارخون، گفت: با توجه به حساسیتهایی که در حوزه پاسخگویی به نیازهای عموم مردم در حوزه سلامت وجود دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامههایی را در دستور کار قرار داده تا با عملیاتی کردن این برنامهها، جمعیت بیشتری را هدف قرار داده و مردم از خدمات سلامت، بهره بیشتری ببرند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل خطری که به افزایش آمار بیماریهای غیرواگیر در کشور دامن میزند، فشارخون بالا است، افزود: فشارخون بالا، در سال گذشته، ۹۷ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است.
اکبری خاطرنشان کرد: اینکه گفته میشود نیمی از افرادی که مبتلا به فشارخون هستند، از مشکل خود اطلاعی نداشته یا فشارخون خود را درمان و کنترل نمیکنند، خوب نیست. نظام سلامت ما باید تا جایی توانمند شود که پاسخگوی این ۵۰ درصد نیز باشد و نتیجه این خواهد شد که هیچ بیماری در اثر ابتلای به فشارخون بالا فوت نخواهد کرد.
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی بسیج ملی کنترل فشارخون در سراسر کشور، تصریح کرد: شرط اول برای کاهش مرگ و میرهای ناشی از فشارخون بالا، این است که مردم فشارخون خود را کنترل کرده و افراد دارای فشارخون بالا شناسایی شوند. کمپین ملی کنترل فشارخون نیز به منظور آگاهی رسانی به مردم طراحی و اجرا شده است.
وی ادامه داد: تنها شناسایی، آگاهی از فشارخون و دریافت دارو کافی نیست، بلکه درمان و کنترل مستمر فشارخون نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وگرنه راه اندازی اینگونه کمپینها، سودی در برنخواهد داشت. چراکه بیمار شناسایی و به پزشک ارجاع داده میشود و دارو هم دریافت میکند، اما فشارخونش را کنترل نمیکند. این حلقه مفقوده، همان خودمراقبتی است که در حوزه سلامت به خوبی تعریف نشده است و وزارت بهداشت درصدد است، این حلقه مفقوده را احیا کند. ما باید مراقب سلامت مردم باشیم و آنها را توانمند کنیم تا خودمراقبتی را سرلوحه زندگی شأن قرار دهند.
اکبری با بیان اینکه فاز عملیاتی بسیج ملی کنترل فشارخون از روز عید فطر آغاز میشود، یادآور شد: در فاز عملیاتی، پایگاههای سیار کنترل فشارخون در اماکن عمومی و محلهای تجمع مردم مستقر شده و مردم به راحتی میتوانند فشارخون خود را چک کنند. نیروهای متخصص بهداشتی که در پایگاهها به ارائه خدمت خواهند پرداخت نیز از قبل آموزشهای ویژه ای دریافت کردهاند تا براساس همان استانداردها، عمل کنند.
مشاور عالی وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این پویش ملی این است که در سال آینده اعلام کنیم، تعداد قابل توجهی از افرادی که در اثر فشارخون فوت کرده یا بیمار و ناتوان شدهاند، کاهش پیدا کرده و این موضوع را به عنوان یکی از دستاوردهای موفق حوزه سلامت معرفی کنیم.
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