واکنش مقامات انگلیس به استعفای «ترزا می»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین انگلیس در کابینه ترزا می ضمن تمجید از سخنرانی امروز وی خواستار اجرای برگیزت شد.

به گزارش رویترز، وزیر خارجه پیشین انگلیس در این باره گفت: اگر نتوانیم به توافق مطلوبی برای خروج لندن از اتحادیه اروپا برسیم، باید خود را برای برگزیت بدون توافق آماده کنیم.

«آرلن فوستر» رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک در ایرلند شمالی با اشاره به رویکردهای متفاوتی که او و ترزا می دنبال می کردند، به وی ادای احترام کرد.

«صادق خان» شهردار لندن نیز در واکنش به استعفای ترزا می خواستار لغو درخواست ارائه شده به اتحادیه اروپا برای خروج لندن از این اتحادیه شد.

«مایکل گوو» وزیر محیط زیست انگلیس که از او به عنوان یکی از گزینه های رهبری حزب محافظه کار هم یاد می شود به ترزا می ادای احترام کرد.

«آندرئا لدسم» یکی از اعضای بانفوذ کابینه انگلیس که چند روز پیش از سمت خود کناره گیری کرد از «تعهد» و «وظیفه شناسی» نخست وزیر کشورش قدردانی کرد.

جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس یکی دیگر از گزینه های احتمالی برای جانشینی ترزا می در مقام رهبری حرب محافظه کار است. او نیز در واکنش به استعفای ترزا می از «شجاعت» و «اراده» نخست وزیر مستعفی کشورش قدردانی کرد.

گفتن است، ترزا می تا زمان انتخاب جانشین خود در مقام رهبری حزب محافظه کار و نخست وزیری انگلستان باقی خواهد ماند.