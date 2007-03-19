سیستم روشنایی محور کرج - قزوین به بهره برداری رسید

محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : کار نصب سیستم های روشنایی این محور از مدتی قبل با همکاری اداره راه قزوین آغاز شده بود که نیمه شب گذشته به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: هم اکنون از ساعات آغازین شب تا طلوع آفتاب روز بعد چراغ های این محور به طور کامل روشن است و رانندگان با خطرات کمتری به دلیل کاهش دید مواجه خواهند بود.

مکوندی خاطرنشان کرد: اداره راه و ترابری کرج اقدامات لازم در خصوص مناسب سازی محورهای مواصلاتی استان تهران در محدوده کرج انجام داده که لکه گیری آسفالت ، خط کشی ، نصب علائم ، شستشوی علائم ، پاکسازی حریم جاده های از نخاله و ... از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد زیادی بروشور اطلاع رسانی به منظور توزیع در سطح راه های کرج توسط اداره راه تهیه شده که در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.

مکوندی یادآور شد: اداره راه کرج با مجموعه عوامل فعال در ایام نوروز در کنار سایر نهادهای خدمات رسان آماده ایمن سازی بستر مسافرت های نوروزی برای عموم هموطنان است.

به گزارش مهر؛ شهرستان کرج در ایام نوروز مسافر پذیری چندانی ندارد اما مسیر 60 درصد مسافرت های کشور از این شهرستان عبور می کند.