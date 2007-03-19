گفتگو با محمد رضا شجریان در رادیو ایران

سردبیر و تهیه کننده برنامه " آواز ایرانی " ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در این برنامه که پنجشنبه دوم فروردین ماه ازساعت 15 الی 16 از رادیوسراسری ایران پخش خواهد شد استاد محمدرضا شجریان پیرامون مسائل مختلف موسیقی از جمله شیوه تدریس و اداره کارگاه و برنامه های آینده صحبت خواهد کرد.

وحید رستگاری درباره بخش های مختلف این گفتگو گفت : در این برنامه یک ساعته استاد شجریان علاوه برتوضیح مسایل کارگاه های آموزش آواز که در فرهنگستان هنر برگزار می شود، تحلیلی برآسیب شناسی آواز در موسیقی ایران را نیز ارائه می کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در خلال برنامه آواز ایرانی گزیده ای از آثار استادمحمد رضا شجریان پخش خواهد شد.

وحید رستگاری پیش ازاین واز سال 1380تا1384سردبیری وتهیه کنندگی برنامه "نیستان"(ویژه موسیقی) را در شبکه فرهنگ برعهده داشته و در حال حاضر سردبیر برنامه "صدا و سکوت"(گفتگو های تحلیلی و انتقادی موسیقی) است که پخش آن از سال گذشته در رادیو گفتگو آغاز شده است.