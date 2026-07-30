به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی همایون استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ستاد خبری کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین از نهج البلاغه به عنوان میثاق محور تمدن‌ساز ایران و عراق یاد کرد و تشییع میلیونی امام شهید در کربلا و نجف را صحنه‌ای از بعثت مشترک مردم ایران و عراق دانست.

وی افزود: موضوع پیوند ایران و عراق به ویژه در سطح مردمی، موضوع سیاسی صرف در زمان معاصر ما نیست. بلکه یک موضوع عمیق تمدنی است که بر محور وجود حضرت امیرالمومنین شکل می‌گیرد و نهج البلاغه می‌تواند میثاق این محور عمیق تمدن‌ساز باشد.

همایون گفت: از ابتدای خلقت توجه کنید ماجرای دستور سجده بر حضرت آدم در همین سرزمین کوفه اتفاق افتاد و حقیقت سجده نیز بر مقام ولایت بود که ابلیس بر جبین آدم دید و تکبر کرد. از اینجا سرنوشت انسانیت به وجود امیرالمومنین گره خورده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: این سرزمینی که سجده در آن مورد امر واقع شده بود، سرزمینی مشترک بین عراق و ایران یعنی حدود ناحیه جنوبی تا حدودی شرقی عراق شامل بصره، کوفه و کربلا و همچنین ناحیه غربی و جنوب غربی ایران شامل خوزستان، ایلام و لرستان است.

همایون بیان داشت: این جریان نخستین پیوند بین ایران و عراق در تاریخ انبیا تا زمان حضور امیرالمومنین در عالم است که آن حضرت، حکومت خود را در همین منطقه کوفه برمی‌گرداند و عراقی‌ها و ایرانیان پیرامون آن حضرت گرد هم می‌آیند.

وی گفت: در واقع سرزمین از آن عراقی‌ها و همکاری و ورود از آن ایرانی‌ها است و این جریان دوباره تمدن‌ساز می‌شود تا به دوره‌ آخرالزمان و بعد از انقلاب اسلامی برسیم.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: با شروع انقلاب اسلامی، استکبار با یک جنگ هشت ساله، مردم ایران و عراق را با هم درگیر کرد ولی از دل همان جنگ، یک اتحاد بزرگ بین مردم ایران و عراق ایجاد شد و پدیده‌ بزرگی در تاریخ به نام اربعین را شکل داد که می‌توان آن را ادامه حرکت کاروان اسرای کربلا برای زنده نگه داشتن عاشورا دانست.

وی بیان داشت: این ماجرا ادامه یافت تا اینکه با خون مشترک حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، شهدای بزرگ این دو ملت شکل نمادین گرفت و ما امروز در جریان بعثت مردم به ویژه در تشییع میلیونی امام شهید در کربلا و نجف به اوج خود رسید و می‌توان این صحنه را بعثت مشترک مردم ایران و عراق دانست.