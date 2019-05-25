برگزاری ۲۴ محفل انس با قرآن در مناطق محروم خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه بابایی مقدم اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، محافل انس با قرآن کریم در شهرها و روستاهای خراسان شمالی به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم که تا کنون محافل انس با قرآن در آن‌ها برگزار نشده، تحت عنوان کاروان قرآنی عملیات رمضان ۱۴۴۰ در حال اجرا است.

بابایی افزود: نخستین محفل انس با قرآن کریم در دهمین روز از ماه مبارک رمضان و در روستای سوخسو رحیمی از توابع شهرستان تلفیقی راز و جرگلان با حضور اقشار مختلف مردم این روستا برگزار شد.

وی تصریح کرد: این محافل نورانی با هدف ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی، رشد و تعالی معرفت دینی در پرتو انس با قرآن، ترویج فرهنگ تلاوت قرآن و ایجاد انس و قرب جوانان و نوجوانان با کلام الهی در ماه مبارک رمضان در مساجد استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: برگزاری محافل انس با قرآن در مناطق کم برخوردار، برکات بسیاری دارد که ترویج فرهنگ قرآنی و تدبر در آیات الهی از مهم‌ترین آنها هستند.

بابایی تأکید کرد: با ترویج قرآن در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص نسل جوان می توانیم آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را کاهش دهیم.

وی افزود: انس با قرآن کریم دارای آثار و برکات فراوان است و باید از سوی مردم و مسئولان به این امر مهم توجه جدی تری شود چراکه روح کلی، اساس و چارچوب دین اسلام در قرآن بوده و برگزاری برنامه‌های قرآنی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی امری ضروری است.