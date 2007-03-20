استان مرکزی آماده میزبانی گردشگران نوروزی است

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: استان مرکزی از نظر گردشگری دارای توانمندیهای بالقوه و بالفعل است و در آستانه نوروز ، آماده حضور میهمانان نوروزی ست.

وی با اشاره به اینکه این استان دارای 4 هزار اثر تاریخی و باستانی است ، اضافه کرد: مجموعه بازار و حمام چهار فصل اراک ، موزه حسن پور ، ستونهای باستانی خورهه محلات ، سرچشمه دیدنی و طبیعی محلات ، قیز قلعه در ساوه، مسجد جامعه و بازار ساوه، منزل تاریخی امام در خمین، امامزادگان اراک و آستانه و هفتاد و دو تن ساروق ، مشهد میقان اراک، مسجد شش ناو تفرش ، مسجد و مدرسه علمیه سپهداری محل درس خواندن امام خمینی در اراک ، مسجد سرخ ساوه و منزل نراقین ، کاروانسرا و آب انبارهای دیدنی در نراق از جمله مکانهای مهم دیدنی استان مرکزی است.

حسینی با اشاره به تنوع تاریخی در شهرهای استان مرکزی گفت: اراک 200 ساله در کنار شهرهای کهن مانند نراق ، اشتیان و تفرش و ساوه ، مجموعه دیدنی را تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه مناطق و مکانهای دیدنی استان گفت: آثار تاریخی و دیدنی استان بر اساس نزدیکی و مجاورت ، باید در قالب مجموعه های گردشگری تعریف و ساماندهی شود تا علاو بر راحتی مخاطبان و ایجاد امکانات رفاهی مشترک ، گردشگر بیشتری جلب استان شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ، وجود خانه امام (ره) در خمین را فرصت خوبی برای جا انداختن گردشگری در استان عنوان کرد و گفت: با این محوریت می توان با برنامه ریزی و پشتیبانی مالی ، گردشگری در استان مرکزی را فعال تر کرد.

وی گفت: علاوه بر استقبال از منزل امام خمینی در شهرستان خمین که در سال ، بیش از 300 هزار گردشگر از این مکان دیدن می کنند ، بیش از 22 هزار مسافر در ایام عید به استان سفر یا تردد می کنند.