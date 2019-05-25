اساتید و دانشجویان دانشگاه لیسبون به ایران آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، محمد ابراهیم لاریجانی با بیان این خبر گفت: برگزاری تور آشناسازی همواره طیف‌های مختلفی از مخاطبان کشورهای هدف را مورد توجه قرار می‌دهد و در این میان دانشگاهیان از جمله مخاطبانی هستند که تأثیر پذیری و تأثیر گذاری آنها برای جامعه میزبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: با راه‌اندازی مرکز ایران‌شناسی در دانشگاه لیسبون پرتغال در سال گذشته، ایده دعوت از استادان این مرکز برای بازدید از ایران شکل گرفت؛ لذا با حمایت دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری برگزاری تور آشناسازی مربوطه انجام گرفت.

لاریجانی با بیان اینکه این تور به سرپرستی رئیس مرکز ایرانشناسی دانشگاه لیسبون و ۲ نماینده و مشاور فرهنگی پارلمان پرتغال به کشور وارد شده اظهار کرد: تور آشناسازی موردنظر با هدف گسترش دوستی بین ملل و شناخت ملت‌ها از یکدیگر و مشاهده عینی تنوع جاذبه‌های فرهنگی، مذهبی و طبیعی ایران و همچنین خنثی‌سازی تبلیغات سو نسبت به کشور، و نمایش اقتدار پیشرفت، توسعه و امنیت برنامه‌ریزی شده است.

لاریجانی در پایان افزود: دفتر بازاریابی تبلیغات گردشگری سال گذشته ۱۹۴ نفر متشکل از خبرنگار، مجری رادیو و تلویزیون، فعال گردشگری، تور اپراتور و گروه‌های اثرگذار کشورهای بازار هدف را در قالب تور آشناسازی به کشور آورد. همچنین در سال جدید این دومین گروهی است که در قالب تورآشناسازی وارد کشورمان می‌شود و پیش از این در اردیبهشت ماه گذشته نیز گروهی مرکب از فعالان گردشگری و توراپراتورهای مهم از کشور چین، با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری کشورمان آشنا شدند.

اعضای تور آشناسازی کشور پرتغال، در تاریخ ۰۴/‏۰۳/‏۹۸‬ از طریق فرودگاه امام خمینی وارد ایران شده و پس از بازدید از استان‌های تهران، اصفهان، یزد و شیراز در تاریخ ۱۱ خردادماه سال جاری از استان فارس کشور را ترک خواهند کرد.

ریاست مرکز ایران شناسی؛ دونفر مشاور فرهنگی پارلمان پرتغال، چند کارشناس و مدیر شرکت توریستی و فعال در حوزه آسیا، یک نفر مدیر شرکت بیمه مسافرتی. یک نفر سر میهماندار هواپیمایی پرتغال. یک نفر باستان شناس یک نفر محقق ایرانشناسی و تعدادی دانشجوی مطالعات آسیایی با گرایش ایرانشناسی از جمله افراد حاضر در این تور خواهند بود.