اسامی نهایی تیم ملی امروز اعلام می شود / وضعیت رحمان رضایی مشخص نیست

به گزارش خبرنگارمهر، پس از تمرین صبح امروزتیم ملی و پایان مسابقه پرسپولیس با پاس اسامی 22 بازیکن نهایی تیم ملی برای دیدار روز چهارم فروردین مقابل تیم فوتبال قطر اعلام می شود.

پیش از این کادر فنی تیم ملی نام 31 بازیکن (به غیر از نفرات ملی پوش دوتیم پرسپولیس و پاس) را برای شرکت در اردوی آماده سازی این تیم اعلام کرده بود اما در اردوی آینده تیم ملی که از روز دوم فروردین ماه درکمپ تیمهای ملی برگزارمی شود نام 8 بازیکن حاضر در لیست قبلی حذف خواهد شد .

ضمن اینکه تعدادی از لژیونرهای دعوت شده به اردو درکشور قطر به تیم ملی کشورمان اضافه خواهند شد ولی سایربازیکنان روز سوم فروردین ماه جاری تهران را به مقصد دوحه ترک خواهند کرد.

مهدی مناجاتی سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان با تائید این اخبار در مورد وضعیت رحمان رضایی برای حضور در اردوی تیم ملی گفت: امیرقلعه نویی با رضایی صحبت کرده است و تا آغاز دورجدید تمرینات تیم ملی (دوم فروردین ماه) تکلیف نهایی این بازیکن برای حضور درمسابقه با قطرمشخص خواهد شد .