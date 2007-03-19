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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۱۲

به دلیل پیروزهای اخیر در لیگ برتر؛

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پاداش گرفتند

بازیکنان تیم فوتبال استقلال پاداش گرفتند

بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران با به دلیل پیروزی های اخیر در رقابتهای لیگ برتر پاداش گرفتند.

به گزارش خبرنگارمهر، بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران صبح امروزبا حضور درمحل این باشگاه هریک مبلغ 300هزارتومان پاداش نقدی دریافت کردند.

این پاداش به خاطر پیروزی های اخیر آنها در رقابتهای لیگ برتر و همچنین به مناسبت فرا رسیدن سال نوازسوی باشگاه استقلال به نفرات این تیم اهدا شده است.

تیم فوتبال استقلال تهران در4 مسابقه اخیرخود برابرتیم های فولاد خوزستان، صباباتری، ملوان بندرانزلی و راه آهن به 4 پیروزی پیاپی دست یافته و درحال حاضر با 45 امتیازو یک امتیازکمترنسبت به تیم سایپای صدرنشین، دررده دوم جدول رده بندی لیگ برترقرارگرفته است.

 

کد مطلب 462609

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