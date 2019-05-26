بزرگانی که دست خالی ماندند/ کامیابان و ناکامان کن هفتاد و دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شب گذشته ۲۵ می برابر با ۴ خرداد نخل طلای هفتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کن به فیلم «انگل» یا «پارازیت» ساخته بونگ جون-هو از کره جنوبی اهدا شد. در حالی که این کارگردان پیش از جشنواره گفته بود امیدی نمی‌تواند داشته باشد که فیلمش جایزه‌ای کسب کند اما وی با دریافت نخل طلا از این رقابت خارج شد.

بونگ در کنفرانس مطبوعاتی پس از اهدای جایزه عنوان کرد که ایناریتو رئیس هیأت داوران به وی گفته است همه اعضای گروه داوری به اتفاق آرا با دادن نخل طلای کن به فیلم وی موافق بودند.

وی گفت که فیلمش را در کافه نوشته و به سروصدای مردم در همان حال گوش می‌داده است و همین محرک او برای نوشتن این داستان بوده است.

ششمین ناکامی برای آلمادوار

این در حالی بود که رقبای قدری در این دوره جشنواره کن حضور داشتند که پدرو آلمادوار کارگردان مشهور اسپانیایی از جمله آنها بود. آلمادوار برای ششمین بار با فیلم «درد و افتخار» در بخش مسابقه جشنواره کن حضور یافته بود و برای بار ششم از نخل طلا بی‌نصیب ماند.

با این حال فیلم ناموفق نماند و آنتونیو باندراس بازیگر ۵۹ ساله اسپانیایی در حالی که هشتمین همکاری‌اش با این کارگردان را تجربه می‌کرد، جایزه بهترین بازیگر مرد این دوره از جشنواره را از آن خود کرد. باندراس که جایزه‌اش را به پدرو آلمادوار اهدا کرد، گفت: امشب، شب افتخار من است.

ناکامی کارگردان‌های بزرگ

در حالی که از «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو در جشنواره بسیار استقبال شد، این فیلم هیچیک از جوایز بخش مسابقه را به دست نیاورد. منتقدان بازی برد پیت را ستایش کرده بودند و حتی به عنوان شاهکار از آن یاد شده بود.

جیم جارموش دیگر سینماگر آمریکایی که فیلمش با «مرده‌ها نمی‌میرند» به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد هم جایزه‌ای نگرفت. زاویه دولان، کارگردان کانادایی هم که پیشتر چند بار در جشنواره کن شرکت کرده و جوایزی دریافت کرده بود، امسال جایزه‌ای نبرد.

کن بار دیگر به داردن‌ها لبخند زد

ژان-پیر و لوک داردن، ۲ برادر بلژیکی که تا کنون ۲ بار جایزه نخل طلای جشنواره کن را دریافت کرده‌اند، این بار با دریافت جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره بیرون رفتند.

«احمد جوان» به نگرانی اروپایی‌ها پرداخته و نگرانی از تروریسم را در میان مهاجران روایت کرده است. لوک داردن هنگام دریافت جایزه گفت: عصر تاریک سختی است که عوام‌گرایی هویت‌گرا اوج گرفته است.

موفقیت جوان‌ترها

امسال داوران به استعدادهای جوان توجه ویژه‌ای کردند و چندین فیلم بی‌نام جوایز مهمی را به خانه بردند.

«آتلانتیک» که جایزه بزرگ جشنواره کن را به دست آورد ساخته ماتی دیوپ کارگردان زن فرانسوی- سنگالی است که به عنوان اولین کارگردان زن آفریقایی در بخش مسابقه جشنواره حضور داشت. این فیلم که داستانش در سنگال می‌گذرد، روایت عشقی است که با یک فاجعه انسانی گره خورده و بحران پناهندگان و سفر غیرقانونی با قایق به اسپانیا را موضوع خود قرار داده است.

لاج لی هنرمند ۳۹ ساله فرانسوی مالیایی‌تبار دیگر چهره جوان برنده امسال بود. فیلم «بینوایان» به عنوان نخستین کار بلند سینمایی وی در جشنواره کن به نمایش درآمد و به طور مشترک با فیلم «باکورو» ساخته کلبر مندونسا فیلیو و جولیانو دورنلیس، ۲ کارگردان برزیلی، جایزه هیأت داوران را به دست آورد.

«بینوایان» درباره درگیری پلیس و مردم فقیر و حاشیه‌نشین پاریس است که با طرح موضوع «خشونت پلیس» یکی از مسائل روز فرانسه را مطرح کرده است. لاج لی جایزه‌اش را به «همه بینوایان فرانسه و جاهای دیگر» تقدیم کرد و در مراسم پایانی جشنواره گفت: فیلم من از روابط میان اقلیت‌های مختلف در این کشور سخن می‌گوید. تنها دشمن مشترکی که میان این شهروندان و پلیس وجود دارد، فقر است.

هیأت داوران از فیلم «باید بهشت باشد» ساخته الیا سلیمان کارگردان فلسطینی قدردانی ویژه کرد. الیا سلیمان هفده سال پیش برای نخستین بار جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره کن را برای فیلم «دست غیب» کسب کرد و آخرین بار هم ۱۰ سال پیش با فیلم «زمان باقی مانده» در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشت.

در بخش فیلم کوتاه نیز نخل طلا به «فاصله میان ما و آسمان» به کارگردانی واسیلیس کِکاتوس کارگردان یونانی اهدا شد و از «خدای هیولا» ساخته آگوستینا سن مارتن فیلمساز آرژانتینی تقدیر ویژه به عمل آمد. دوربین طلایی این دوره از جشنواره نیز به فیلم «مادران ما» ساخته سزار دیاز کارگردان گواتمالایی اهدا شد.

غیبت سینمای ایران

امسال سینمای ایران از غایبان بزرگ این جشنواره بود اما از افغانستان، فیلم «پرورشگاه» ساخته شهربانو سادات در بخش «دو هفته کارگردانان» حضور داشت. این بار سوم بود که این کارگردان زن افغان در این بخش حضور داشت. او سال ۲۰۱۶ برای ساخت فیلم بلند «گرگ و گوسفند» در همین بخش جایزه «هنر و سینما» را به دست آورده بود.

امسال ریاست هیأت داوران بخش مسابقه جشنواره کن بر عهده الخاندرو گونسالس ایناریتو فیلمساز مکزیکی بود.