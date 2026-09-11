به گزارش خبرنگار مهر، سانحه رانندگی میان یک دستگاه مینی‌بوس و خودروی سمند در خیابان شهید لشگری، مسیر غرب به شرق به سمت میدان آزادی، ساعت ۵:۳۸ بامداد امروز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ رخ داد.

سخنگوی اورژانس استان تهران، در تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد: در پی این تصادف، ۱۱ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۹ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

شروین تبریزی گفت: بر اساس این گزارش، مصدومان به شرح زیر به بیمارستان‌های پایتخت اعزام شدند:

· بیمارستان شهید فیاض‌بخش: ۴ نفر

· بیمارستان شهید سردار سلیمانی: ۳ نفر

· بیمارستان رسول اکرم (ص): ۲ نفر

در عملیات امدادرسانی به این حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی از اورژانس استان تهران حضور داشتند.