به گزارش خبرنگار مهر، سانحه رانندگی میان یک دستگاه مینیبوس و خودروی سمند در خیابان شهید لشگری، مسیر غرب به شرق به سمت میدان آزادی، ساعت ۵:۳۸ بامداد امروز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ رخ داد.
سخنگوی اورژانس استان تهران، در تشریح جزئیات این حادثه اعلام کرد: در پی این تصادف، ۱۱ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۹ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
شروین تبریزی گفت: بر اساس این گزارش، مصدومان به شرح زیر به بیمارستانهای پایتخت اعزام شدند:
· بیمارستان شهید فیاضبخش: ۴ نفر
· بیمارستان شهید سردار سلیمانی: ۳ نفر
· بیمارستان رسول اکرم (ص): ۲ نفر
در عملیات امدادرسانی به این حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی از اورژانس استان تهران حضور داشتند.
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