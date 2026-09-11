به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، دقایقی قبل با بدرقه معاون اول، عازم دهلی نو محل برگزاری این اجلاس در هندوستان، شد.
دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز با بدرقه دکتر محمدرضا عارف معاون اول، حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و با حضور جمعی از اعضای دولت، تهران را به مقصد هندوستان ترک کرد.
رئیس جمهور در جریان این سفر ضمن حضور و سخنرانی در نشست اصلی سران کشورهای بریکس، در همایش اقتصادی سران عضو بریکس و جلسه غیر علنی سران عضو بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چند جانبه گرایی به ایراد سخنرانی می پردازد.
رئیس جمهور همچنین دیدارهایی با نخست وزیر هند، نخست وزیر مالزی، رییس جمهور آفریقای جنوبی و نیز برخی دیگر از سران و مقامات شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.
پزشکیان پیش از عزیمت به هند برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، این اجلاس را فرصتی مهم برای گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری، صنعتی و علمی میان کشورهای عضو و همچنین تقویت رویکرد چندجانبهگرایی در نظام بینالملل دانست.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه بریکس در معادلات جهانی اظهار کرد: این مجموعه در حال حاضر 21 عضو دارد که 11 کشور اعضای اصلی و 10 کشور دیگر اعضای جدید این مجموعه هستند که تحت عنوان «بریکس پلاس» شناخته میشوند.
دکتر پزشکیان افزود: کشورهای عضو بریکس در مجموع بیش از 45 درصد جمعیت جهان و حدود 35 درصد سرزمینهای دنیا را در بر میگیرند و از ظرفیت قابل توجهی در عرصههای مختلف برخوردار هستند.
رئیسجمهور با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بریکس مقابله با یکجانبهگرایی است، گفت: تلاش بر این است که کشورها بتوانند با حفظ استقلال خود، روابط و فعالیتهای اقتصادی و تجاریشان را توسعه دهند.
رئیس جمهور ادامه داد: شعار امسال اجلاس بریکس بر محور همبستگی، پایداری، مقاومت و نوآوری تعیین شده است و قرار است در چارچوب این رویکرد، همکاریها و تبادلات میان کشورهای عضو در حوزههای اقتصادی، مالی، صنعتی، علمی و تجاری بیش از پیش توسعه پیدا کند.
دکتر پزشکیان همچنین به ظرفیتهای مالی بریکس اشاره کرد و گفت: در حوزه پولی و مالی، بانک بریکس ایجاد شده است تا سرمایهگذاریها و فعالیتهای مشترک کشورهای عضو از طریق این سازوکار تسهیل شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت کاهش وابستگی به دلار در مبادلات اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس اظهار کرد: تلاش این مجموعه بر آن است که کشورها بتوانند بدون وابستگی به دلار، زمینه توسعه اقتصادی و منطقهای را فراهم کنند و در برابر یکجانبهگرایی و زیادهخواهی قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند.
دکتر پزشکیان، هجدهمین اجلاس بریکس را فرصت مناسبی برای گفتوگو با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار عضو این مجموعه دانست و افزود: حضور کشورهایی همچون چین، روسیه، برزیل، هند و دیگر کشورهای منطقه در این اجلاس، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاریها و رایزنیهای دوجانبه و چندجانبه فراهم میکند.
رئیس جمهور درباره روابط ایران و هند نیز گفت: روابط دو کشور سابقهای بسیار طولانی دارد و ایران و هند از پیشینه فرهنگی مشترک و ظرفیتهای فراوانی برای توسعه همکاریها برخوردارند.
دکتر پزشکیان تصریح کرد: میتوانیم در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، همکاریهای ایران و هند را بیش از گذشته توسعه دهیم و از فرصت حضور در این اجلاس برای گفتوگو و رایزنی با مقامات کشورهای مختلف، چه در چارچوب نشستهای عمومی و چه در دیدارهای دوجانبه، استفاده کنیم.
رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که بریکس تا چه اندازه میتواند در مقابله با یکجانبهگرایی و نظام سلطه نقشآفرین باشد، گفت: اساساً یکی از اهداف تشکیل بریکس، مقابله با یکجانبهگرایی بوده است و شعار امسال این مجموعه نیز در همین راستا انتخاب شده است.
دکتر پزشکیان افزود: البته اقتصاد جهانی از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار است و سلطهای که برخی قدرتها طی سالهای گذشته بر مناسبات جهانی ایجاد کردهاند، نیازمند برنامهها و رویکردهای جدید برای مقابله است.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بر مبنای همین رویکرد، نوآوری و توسعه همکاری میان کشورهای عضو میتواند به تقویت بریکس و کاهش یکجانبهگرایی در نظام بینالملل کمک کند.
دکتر پزشکیان در پایان ابراز امیدواری کرد حضور جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین اجلاس سران بریکس، دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
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